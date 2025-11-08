CANAL RCN
Internacional

UE convoca reunión urgente sobre Ucrania antes de la cumbre Trump-Putin

La Unión Europea busca influir en las negociaciones previstas entre Estados Unidos y Rusia sobre la guerra en Ucrania, en medio de temores por un posible acuerdo que perjudique a Kiev.

Unión Europea enviará fondos a CPI para investigar crímenes en Ucrania
Unión Europea enviará fondos a CPI para investigar crímenes en Ucrania/Foto: John MACDOUGALL/AFP.

AFP

agosto 11 de 2025
09:05 a. m.
La Unión Europea convocó de urgencia este lunes a sus ministros de Exteriores para coordinar una posición común antes de la cumbre prevista el viernes en Alaska entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin. El objetivo: evitar un acuerdo que implique concesiones territoriales a Rusia y que deje a Ucrania fuera de la mesa de decisiones.

La reunión, realizada por videoconferencia desde las 14:00 GMT, cuenta con la participación del ministro de Exteriores ucraniano, Andrii Sibiga. Aunque la presencia del presidente Volodimir Zelenski no está confirmada, se mantiene como una posibilidad, según el embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew Whitaker.

Zelenski pide no ceder ante Moscú

Horas antes, Zelenski reiteró su rechazo a cualquier concesión a Rusia. “Las concesiones no convencen a un asesino”, escribió en Facebook, insistiendo en que Moscú “no debería recibir ninguna recompensa ni beneficio”.

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, advirtió que cualquier acuerdo entre Washington y Moscú debe incluir a la UE y a Ucrania, ya que el tema “afecta directamente la seguridad europea”.

Durante el fin de semana, líderes europeos y estadounidenses mantuvieron intensos contactos, incluida una reunión en Reino Unido con asesores de seguridad nacional y múltiples conversaciones bilaterales. Zelenski se reunió con 13 líderes europeos, así como con los presidentes de Kazajistán y Azerbaiyán. Por su parte, Putin conversó con nueve jefes de Estado, entre ellos el presidente chino, Xi Jinping, y el brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

Trump, que prometió poner fin a la guerra en 24 horas si regresaba a la Casa Blanca, busca un acercamiento con Putin, aunque ha expresado frustración por la intensificación de los bombardeos rusos en los últimos meses.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó que el próximo viernes será clave para “poner a prueba a Putin” y determinar su compromiso real con la paz. Mientras tanto, líderes de Francia, Alemania, Italia, Polonia, Reino Unido y Finlandia insistieron en que cualquier negociación debe darse en un contexto de alto el fuego y con garantías de seguridad firmes para Ucrania.

“La soberanía de Ucrania está en el corazón de la seguridad europea y nunca aceptaremos que su futuro se decida a puerta cerrada en Alaska sin su consentimiento ni el nuestro”, subrayó Valérie Hayer, presidenta del grupo centrista del Parlamento Europeo.

