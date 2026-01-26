Son 24 regiones de Estados Unidos afectadas por la devastadora tormenta de nieve que deja 23 muertos

Una devastadora tormenta invernal que azotó Estados Unidos durante el fin de semana ha dejado un saldo de 23 personas fallecidas y 250 millones de afectados, mientras las autoridades mantienen la alerta máxima ante la llegada de un frente de frío ártico que se extenderá durante los próximos 10 días.

El Servicio Nacional de Meteorología confirmó que 24 estados han declarado estado de emergencia, incluyendo Washington, Nueva York y Maine.

Las temperaturas extremadamente bajas impedirán que el hielo y la nieve acumulados se derritan rápidamente, lo que prolonga la crisis en gran parte del territorio estadounidense.

El desgarrador balance de muertos en Estados Unidos

En Nueva York se contabilizan cinco víctimas mortales que fueron halladas sin vida en medio de las temperaturas gélidas.

El alcalde de la ciudad informó que han redoblado esfuerzos para despejar las calles, que presentaban acumulaciones de hasta 30 centímetros de nieve.

"Más de 5.000 trabajadores de saneamiento recorrieron nuestros 9.600 kilómetros de carretera varias veces", aseguró Zohran Mamdani.

La tragedia más grave ocurrió en Maine, donde siete personas murieron tras estrellarse un jet privado cuando despegaba en medio de la tormenta el domingo. Una persona sobrevivió al accidente aéreo.

Más de 900.000 familias en Estados Unidos sin luz por grave tormenta

La infraestructura del país también ha sido severamente afectada. Aproximadamente 900.000 hogares continúan sin servicio de energía eléctrica, mientras que al menos 25.000 vuelos han sido cancelados desde el inicio del fin de semana, causando caos en los aeropuertos y afectando a miles de viajeros.

En la capital, Washington, las autoridades ordenaron el cierre de oficinas gubernamentales y colegios públicos durante este lunes y martes.

El servicio de transporte público continúa operando, aunque con retrasos de aproximadamente 30 minutos debido a las condiciones climáticas adversas.

Las autoridades continúan recomendando a la población que permanezca en sus hogares si no es estrictamente necesario salir, advirtiendo sobre los peligros en las vías por el hielo acumulado y las bajas temperaturas que pondrían en riesgo la vida de quienes se expongan al exterior sin la protección adecuada.

La situación se mantendrá crítica durante los próximos días debido al frente de frío ártico que mantendrá las temperaturas bajo cero en la mayor parte del país.