Accidente de tránsito en Brasil deja 11 muertos y más de 40 heridos

Las autoridades informaron que 11 personas murieron y otras 45 quedaron heridas en medio de accidente de tránsito en Brasil.

El hecho se presentó en la madrugada de este sábado. Los reportes apuntan que un camión de carga chocó de frente con un autobús en la carretera BR-163, cerca de Lucas do Rio Verde, estado de Mato Grosso.

Balance de heridos y fallecidos

La Policía Rodoviaria Federal informó que el bus viajaba desde la capital estatal Cuiabá a Sinop. El camión implicado en el siniestro estaba llevando semillas de algodón.



Con respecto a los heridos, fueron conducidos a hospitales cercanos. El reporte más reciente apunta que 11 están graves, 26 se encuentran moderados y ocho están leves.

La empresa propietaria del autobús, Rio Novo, se pronunció al respecto: “Nuestra prioridad es cuidar de las víctimas y de sus familiares. Los equipos de Rio Novo ya se encuentran en el lugar y en los hospitales para brindar todo el apoyo necesario”.

“Con profundo pesar, les informamos que, en la madrugada de este sábado (9 de agosto), uno de nuestros autobuses que viajaba de Cuiabá a Sinop sufrió un accidente en la BR-163, cerca de la comunidad de São Cristóvão en Lucas do Rio Verde, Mato Grosso”, informó la compañía.

Accidentes de tránsito en Brasil

Los accidentes de tránsito mortales son frecuentes en Brasil. Hace algunos días, por ejemplo, ocho personas murieron en un choque entre dos automóviles y una motocicleta en una carretera en el estado brasileño de Minas Gerais.

Un informe publicado en 2023 por el Instituto de Investigación Económica Aplicada indicó que entre 2010 y 2019, el país sudamericano reportó 392 mil muertes en accidentes de tránsito, lo cual reflejó un aumento del 13.5% con respecto a la década anterior.

Las causas más comunes de los siniestros son el exceso de velocidad, consumo de alcohol y distracciones con uso de celulares principalmente.