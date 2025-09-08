CANAL RCN
Internacional

Accidente de tránsito en Brasil deja 11 muertos y más de 40 heridos

El hecho se presentó en el centro oeste de Brasil. ¿Qué es lo último que se sabe?

Accidente de tránsito.
Accidente de tránsito. Foto: Freepik.

AFP

agosto 09 de 2025
11:26 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Las autoridades informaron que 11 personas murieron y otras 45 quedaron heridas en medio de accidente de tránsito en Brasil.

Un niño entre las 14 víctimas de la atroz masacre con fusil en Guayas, Ecuador
RELACIONADO

Un niño entre las 14 víctimas de la atroz masacre con fusil en Guayas, Ecuador

El hecho se presentó en la madrugada de este sábado. Los reportes apuntan que un camión de carga chocó de frente con un autobús en la carretera BR-163, cerca de Lucas do Rio Verde, estado de Mato Grosso.

Balance de heridos y fallecidos

La Policía Rodoviaria Federal informó que el bus viajaba desde la capital estatal Cuiabá a Sinop. El camión implicado en el siniestro estaba llevando semillas de algodón.


Con respecto a los heridos, fueron conducidos a hospitales cercanos. El reporte más reciente apunta que 11 están graves, 26 se encuentran moderados y ocho están leves.

La empresa propietaria del autobús, Rio Novo, se pronunció al respecto: “Nuestra prioridad es cuidar de las víctimas y de sus familiares. Los equipos de Rio Novo ya se encuentran en el lugar y en los hospitales para brindar todo el apoyo necesario”.

“Con profundo pesar, les informamos que, en la madrugada de este sábado (9 de agosto), uno de nuestros autobuses que viajaba de Cuiabá a Sinop sufrió un accidente en la BR-163, cerca de la comunidad de São Cristóvão en Lucas do Rio Verde, Mato Grosso”, informó la compañía.

Accidentes de tránsito en Brasil

Los accidentes de tránsito mortales son frecuentes en Brasil. Hace algunos días, por ejemplo, ocho personas murieron en un choque entre dos automóviles y una motocicleta en una carretera en el estado brasileño de Minas Gerais.

Reconocida creadora de contenido sufrió angustioso accidente de tránsito: esto fue lo que sucedió
RELACIONADO

Reconocida creadora de contenido sufrió angustioso accidente de tránsito: esto fue lo que sucedió

Un informe publicado en 2023 por el Instituto de Investigación Económica Aplicada indicó que entre 2010 y 2019, el país sudamericano reportó 392 mil muertes en accidentes de tránsito, lo cual reflejó un aumento del 13.5% con respecto a la década anterior.

Las causas más comunes de los siniestros son el exceso de velocidad, consumo de alcohol y distracciones con uso de celulares principalmente.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

Macabra escena: migrante chino apareció colgado del cuello en un baño bajo custodia de ICE

Nicolás Maduro

¿Se acerca el fin de Nicolás Maduro? EE. UU. autorizó acciones militares contra el Cártel de los Soles

Guatemala

Guatemala captura y expulsa a El Salvador a uno de los 100 pandilleros más buscados

Otras Noticias

Santa Marta

Cárcel para otro implicado en el asesinato de italiano en Santa Marta: nuevas pistas

Alessandro Coatti estuvo en Santa Marta hace pocos meses y fue desmembrado. Las partes aparecieron en diferentes sectores de la ciudad.

Declaración de renta

Declaración de renta 2025: estos son los ingresos que NO se tienen en cuenta

A pocos días de llevarse a cabo la presentación de la declaración, le contamos los ingresos que no debe tener en cuenta.

Turismo

Ver ballenas en Colombia cuesta menos este año: vuelos bajaron y crece el interés

Ciclismo RCN

🔴EN VIVO🔴 Etapa 9 de Vuelta a Colombia 2025, hoy sábado 9 de agosto

Enfermedades

Más de 1,5 millones de colombianos han sufrido diarrea aguda este año, según informe