ONG advierte que hay casi 100 presos políticos en El Salvador

El Salvador habría vuelto a una etapa de "presos políticos" que no se veía desde el fin de la guerra civil hace tres décadas, según denunció este jueves la organización humanitaria Cristosal.

En la presentación de un informe sobre "persecución política" realizada en Guatemala, la oenegé advirtió que el gobierno de Nayib Bukele ha encarcelado a decenas de críticos, equiparando sus métodos a los de regímenes en Venezuela y Nicaragua.

ONG tuvo que salir de El Salvador:

Entre las 86 personas actualmente detenidas bajo esta categoría se encuentra la abogada Ruth López, jefa de la unidad anticorrupción de Cristosal. La organización, que debió trasladar su sede a Guatemala en julio pasado tras denunciar acoso oficial, sostiene que la persecución se ha ensañado con defensores de derechos humanos, periodistas, sindicalistas, ambientalistas y operadores de justicia que cuestionan la gestión de Bukele.

Noah Bullock, director de la oenegé, fue enfático al describir la realidad detrás de las cifras oficiales: "En el fondo del tan afamado modelo Bukele hay un régimen como tantos otros, una dictadura que mata, que tortura, que roba y que persigue".

91.000 personas han sido detenidas desde la llegada de Bukele al poder:

El reporte detalla que, desde que el oficialismo tomó el control de las instituciones judiciales en 2021, se ha consolidado una estrategia de "criminalización penal" como un "mecanismo de represión".

Este sistema incluye amenazas, estigmatización pública y el "uso sistemático de la prisión preventiva como forma de castigo anticipado", una táctica que Cristosal define como un "mecanismo de control autoritario".

Aunque se han confirmado 245 casos de persecución y siete condenas, la entidad advierte que la cifra real podría ser de "muchos más". Mientras el gobierno central guarda silencio ante estas acusaciones, el vicepresidente Félix Ulloa defendió recientemente en España la continuidad del régimen de excepción, bajo el cual se han detenido a unas 91.000 personas sin orden judicial.

Ulloa negó rotundamente que existan detenciones por motivos de opinión, afirmando que "nada de eso" ocurre y que "el 97% de los salvadoreños quiere que continúe" el modelo debido a la reducción histórica de la criminalidad. No obstante, para los activistas de Cristosal, el éxito en la seguridad pública oculta miles de detenciones de inocentes y graves violaciones a los derechos humanos bajo un mandatario que ha declarado no importarle ser llamado "dictador".