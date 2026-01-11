ONG denuncia casi 200 muertos en protestas en Irán

La organización Iran Human Rights, con sede en Noruega, denunció este domingo que al menos 192 manifestantes han muerto en las protestas antigubernamentales más multitudinarias en Irán desde hace tres años.

Las movilizaciones comenzaron hace dos semanas contra el aumento del costo de vida, pero rápidamente se transformaron en un movimiento contra el régimen teocrático instaurado tras la revolución de 1979.

Las protestas representan uno de los mayores desafíos al gobierno del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, de 86 años, en un contexto marcado por la reciente guerra de 12 días entre Israel e Irán. En medio de la tensión, el presidente del Parlamento, Mohamad Bagher Ghalibaf, advirtió que “tanto el territorio ocupado como los centros militares y navales de Estados Unidos serán nuestros objetivos legítimos” en caso de un ataque militar.

El presidente iraní Masud Pezeshkian, en sus primeras declaraciones desde el inicio de las protestas, pidió a la población que “no permita que los alborotadores alteren la sociedad”. Sin embargo, videos difundidos en redes sociales —pese al cierre total de internet en el país— muestran multitudes en ciudades como Teherán y Mashhad, evidenciando que la movilización continúa.

Hospitales desbordados y denuncias de masacre

El apagón de internet, que ya supera las 60 horas, ha dificultado la verificación independiente de los hechos. Netblocks, organización que monitorea la gobernanza de la red, advirtió que la medida representa “una amenaza directa para la seguridad y el bienestar de los iraníes”.

Iran Human Rights elevó el balance de víctimas de 51 a 192, aunque no descarta que la cifra sea mayor. El Centro para los Derechos Humanos en Irán (CHRI), con sede en Estados Unidos, alertó que “se lleva a cabo una masacre en Irán” y pidió acción internacional para evitar más muertes. Según sus reportes, hospitales están “abrumados”, las reservas de sangre se agotan y numerosos manifestantes han recibido disparos en los ojos.

La Agencia de Noticias de Activistas por los Derechos Humanos, también con sede en Estados Unidos, confirmó la muerte de 116 personas, entre ellas 37 miembros de las fuerzas de seguridad.

Detenciones y presión internacional

El jefe de la policía nacional, Ahmad Reza Radan, anunció “detenciones significativas” de figuras vinculadas a las protestas, sin precisar nombres ni cifras. Por su parte, el jefe de seguridad Alí Larijani distinguió entre las protestas económicas, que calificó de “comprensibles”, y los “disturbios”, que asoció con “métodos de grupos terroristas”.

La situación ha paralizado gran parte de Teherán, donde el precio de la carne se ha duplicado desde el inicio de las movilizaciones. En el exilio, Reza Pahlavi, hijo del último sah, llamó a mantener las manifestaciones: “No abandonen las calles. Mi corazón está con ustedes”.

La crisis también ha generado reacciones internacionales. El ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Saar, instó a la Unión Europea a declarar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria como “organización terrorista” y reiteró su apoyo a la “lucha por la libertad” del pueblo iraní. El papa León XIV, desde Roma, pidió diálogo y paz para superar la violencia.