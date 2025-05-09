Atroz doble infanticidio en Uruguay: padre asesinó a sus hijos y se quitó la vida

El secuestro y asesinato de dos niños pequeños en Uruguay, a manos de su padre, conmocionó al país.

El hombre planeó el crimen de sus hijos, los raptó y se lanzó junto a ellos a un arroyo dentro de su vehículo.

El hombre que también acabó con su vida tenía prohibido acercarse a sus hijos, de 2 y 6 años, por una denuncia previa de violencia doméstica hecha por su expareja, la madre de los niños.

Padre secuestró y mató a sus hijos en Uruguay

El pasado miércoles 3 de septiembre el padre de los niños fue hasta la casa donde vivían junto a su madre en la ciudad de Mercedes, en Montevideo y tras amenazarla se llevó a sus dos hijos.

Tras dos días de búsqueda, la Armada uruguaya encontró este viernes 5 de septiembre el vehículo y los cuerpos sumergidos en un arroyo del departamento vecino de Río Negro. El Ministerio del Interior en un comunicado confirmó que:

"Con profundo dolor comunicamos el hallazgo de los cuerpos de los niños Francisco Alexander Morosini Ramos, de seis años, y Alfonsina Morosini Ramos, de dos años, y de Andrés Morosini Rechoppa, de 28 años, quien los había raptado de su hogar.

Presidente de Uruguay se pronunció frente al caso

El presidente Yamandú Orsi canceló su agenda pública para atender el caso:

"La Policía Nacional dejó absolutamente todo lo que tenía y todo el esfuerzo para llegar a un resultado que no fue por supuesto el que deseábamos", lamentó el ministro del Interior, Carlos Negro.

Desde que se hizo público el secuestro se multiplicaron los mensajes de repudio y dolor en las redes sociales.

"Esto no se trata ni de leyes nuevas ni de inventar nada, sino de aplicar" presupuesto y medidas ya existentes, dijo Florencia Escandroglio, una administrativa que se sumó a la manifestación.

"Esto no lo podemos dejar pasar, hay que sumar reacciones para visibilizar que estamos mal como sociedad", dijo por su parte el profesor Iván Larrone, que se sumó a la protesta.

En agosto, otro hombre asesinó a su hija de 13 años en Maldonado, en el este de Uruguay, antes de suicidarse.