CANAL RCN
Internacional

¡Luto en una de las bandas musicales más reconocidas a nivel mundial! Murió icónico integrante

El integrante estaba batallando contra una grave enfermedad desde hace algún tiempo. Esto es lo que se ha conocido.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

septiembre 30 de 2025
08:21 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La industria musical y, en especial, una de las bandas de pop más reconocidas a nivel mundial, se encuentra de luto.

El pasado 26 de septiembre de 2025, en horas de la noche, Paul Roberts, el coreógrafo que hizo historia con One Direction, falleció a sus 52 años.

Llora el mundo de la televisión: murió un icónico y querido actor
RELACIONADO

Llora el mundo de la televisión: murió un icónico y querido actor

El artista, que también hizo parte de los equipos de trabajo de otros cantantes icónicos como Harry Styles y Katy Perry, estaba batallando contra un cáncer que afectó su salud paulatinamente.

A raíz de esa situación, a pesar de los rigurosos tratamientos y esfuerzos médicos, Paul Roberts tuvo múltiples complicaciones y falleció en su casa.

Así fue como se confirmó la muerte de Paul Roberts, el coreógrafo de One Direction

Los familiares de Paul Roberts, a través de las redes sociales del coreógrafo, confirmaron su muerte.

"En la noche del 26 de septiembre de 2025, después de una valiente batalla contra el cáncer, Paul falleció en su casa y rodeado de su familia", iniciaron diciendo.

"Su partida, al igual que su vida, se llenó de gracia. Que en paz descanse", concluyeron.

Además, esta publicación estuvo acompañada de una foto de Paul Roberts y el lema 'pasaste como viviste: lleno de gracia'.

Estas han sido las reacciones de los amigos y seguidores de Paul Roberts, el coreógrafo de One Direction, tras su muerte

Una vez se confirmó la muerte de Paul Roberts, sus amigos y seguidores escribieron múltiples mensajes de luto y condolencias.

"Esto es desgarrador. Mis pensamientos y corazón están con toda la familia y amigos de Paul en este momento difícil. Él era luz en este mundo y nunca olvidaré su amabilidad y su destello. Su magia nunca dejará a las personas que amaba", indicó el artista Sam Smith.

Dolor profundo en la música: murió reconocido cantante tras un trágico e inesperado accidente
RELACIONADO

Dolor profundo en la música: murió reconocido cantante tras un trágico e inesperado accidente

"Mi corazón está roto. Estar en su compañía era mi lugar feliz. Le mando todo el amor a su familia", fue el mensaje de la cantante Emma Bunton.

Mientras tanto, algunas de las palabras de los seguidores han sido las siguientes:

"Descansa en paz", "la familia 1D perdió a otro miembro", "lo siento muchísimo", "gracias por tanto" y "siento mucho escuchar esta noticia".

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

Mujer perdió sus brazos y piernas tras ser víctima de brutal ataque un pitbull en EE. UU.

Estados Unidos

"Vamos a vigilar los carteles que entren la droga por tierra": Trump sobre Venezuela

El Salvador

Confirman que migrante muerto en ataque a un centro de detención en EE. UU. era de El Salvador

Otras Noticias

América de Cali

Salida de última hora en la directiva de América de Cali causó polémica en hinchas

América de Cali está tomando decisiones drásticas en la composición de su directiva y en las últimas horas se conoció la salida de un miembro.

Cárceles en Colombia

Video revela fiesta de amor y amistad con licor y música dentro de la cárcel El Bosque en Barranquilla

La Procuraduría ya indagación previa contra los funcionarios de la penitenciaría de Barranquilla.

SOAT

Estas son las motos a las que podría incrementarle el valor del SOAT tras propuesta

Aida Victoria Merlano

"Te voy a echar de mi casa": viral video de Aida Victoria Merlano tras su ruptura con Juan David Tejada

Enfermedades

Infecciones respiratorias mantienen alta la ocupación de UCI en Bogotá