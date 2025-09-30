¡Luto en una de las bandas musicales más reconocidas a nivel mundial! Murió icónico integrante

La industria musical y, en especial, una de las bandas de pop más reconocidas a nivel mundial, se encuentra de luto.

El pasado 26 de septiembre de 2025, en horas de la noche, Paul Roberts, el coreógrafo que hizo historia con One Direction, falleció a sus 52 años.

El artista, que también hizo parte de los equipos de trabajo de otros cantantes icónicos como Harry Styles y Katy Perry, estaba batallando contra un cáncer que afectó su salud paulatinamente.

A raíz de esa situación, a pesar de los rigurosos tratamientos y esfuerzos médicos, Paul Roberts tuvo múltiples complicaciones y falleció en su casa.

Así fue como se confirmó la muerte de Paul Roberts, el coreógrafo de One Direction

Los familiares de Paul Roberts, a través de las redes sociales del coreógrafo, confirmaron su muerte.

"En la noche del 26 de septiembre de 2025, después de una valiente batalla contra el cáncer, Paul falleció en su casa y rodeado de su familia", iniciaron diciendo.

"Su partida, al igual que su vida, se llenó de gracia. Que en paz descanse", concluyeron.

Además, esta publicación estuvo acompañada de una foto de Paul Roberts y el lema 'pasaste como viviste: lleno de gracia'.

Estas han sido las reacciones de los amigos y seguidores de Paul Roberts, el coreógrafo de One Direction, tras su muerte

Una vez se confirmó la muerte de Paul Roberts, sus amigos y seguidores escribieron múltiples mensajes de luto y condolencias.

"Esto es desgarrador. Mis pensamientos y corazón están con toda la familia y amigos de Paul en este momento difícil. Él era luz en este mundo y nunca olvidaré su amabilidad y su destello. Su magia nunca dejará a las personas que amaba", indicó el artista Sam Smith.

"Mi corazón está roto. Estar en su compañía era mi lugar feliz. Le mando todo el amor a su familia", fue el mensaje de la cantante Emma Bunton.

Mientras tanto, algunas de las palabras de los seguidores han sido las siguientes:

"Descansa en paz", "la familia 1D perdió a otro miembro", "lo siento muchísimo", "gracias por tanto" y "siento mucho escuchar esta noticia".