Así celebró el papa León XIV su cumpleaños No. 70: agradeció a quienes lo incluyen en sus oraciones

La noche del sábado, el papa asistió a un concierto multitudinario en la plaza de San Pedro, con artistas como Pharrell Williams, Andrea Bocelli y Karol G, aunque con ocasión del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 14 de 2025
09:32 a. m.
León XIV, el papa peruano-estadounidense, celebró su primer cumpleaños como líder espiritual de 1.400 millones de católicos, este domingo 14 de septiembre.

Desde la ventana del Palacio Apostólico, saludó a quienes aprovecharon su tradicional saludo tras la oración del Ángelus de los domingos, para desearle un feliz cumpleaños con pancartas en español e italiano.

"Tanti auguri Leon XIV” y “Feliz cumpleaños de parte de la ciudad de Monsefú, en la provincia de Chiclayo”, se leía en algunos de los pendones que los fieles sostenían, entre ellos, varios miembros de la comunidad católica peruana, que recordaron el trabajo de Prevost como misionero agustiniano y obispo en el país latino, del que obtuvo su segunda nacionalidad.

¿Cómo respondió León XIV a sus mensajes?

Con una sonrisa y cierta complicidad, el papa rompió su tradicional saludo a los asistentes y comentó: "Queridos míos, parece que saben que cumplo 70 años hoy".

Además, recordó a sus padres que, aunque eran considerados inmigrantes por ser de ascendencia europea, nacieron en Chicago, Illinois:

"Doy gracias al Señor, a mis padres y agradezco a todos los que han tenido un pensamiento por mí en la oración".

La noche anterior el papa disfrutó de un concierto de Karol G, Pharrell Williams y Andrea Bocelli la noche anterior:

La noche del sábado, 13 de septiembre, León XIV disfrutó junto a los fieles y asistentes al Tercer Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana, el concierto de cierre, en el que estuvieron presentándose Andrea Bocelli, Pharrell Williams, John Legend, Il Volo y Karol G, la primera artista latina en cantar frente al papa.

De acuerdo con el cardenal Mauro Gambetti, la fraternidad fue protagonista del evento y se expresó “a través del lenguaje universal de la música y las historias de quienes han hecho de ella una elección de vida”.

El vaticano no informó sobre ningún evento oficial para celebrar el cumpleaños del papa este domingo, pero dio a conocer que, como parte de su agenda pública, presidirá una misa para los mártires del siglo XXI y recibirá los dibujos con felicitaciones de los niños internados en el hospital 'Bambino Gesú'.

