Hombre que disparó contra Juan Pablo II fue obligado a abandonar una de las ciudades que León XIV visitará en su primer viaje

Mehmet Ali Agca disparó e hirió de gravedad al papa Juan Pablo II, en la primavera de 1981, en un evento realizado en la plaza de San Pedro.

noviembre 28 de 2025
01:07 p. m.
A contadas horas de la visita del papa León XIV a Iznik, la antigua Nicea, las autoridades turcas retiraron discretamente de la ciudad a Mehmet Ali Agca, el hombre que disparó contra Juan Pablo II en 1981 y que, según había conentado a algunos medios, esperaba encontrarse con el pontífice “dos o tres minutos”.

La presencia de Agca —que pasó 29 años en prisión por el atentado cometido en la plaza de San Pedro— generó un inusual revuelo mediático al coincidir con el segundo día del viaje papal a Turquía.

De acuerdo con la cadena Halk TV y otros sitios informativos, el ciudadano turco fue escoltado por la policía hasta Estambul, pese a que él mismo declaró a la agencia DHA que simplemente “le pidieron irse”.

Mehmet Ali Agca pretendía reunirse con León XIV:

Agca se encontraba en Iznik desde temprano el jueves, donde comentó a reporteros locales su intención de “dar la bienvenida al papa” León XIV y la esperanza de poder conversar con él “durante dos o tres minutos”, ya fuera en esa ciudad o en Estambul. Pero su plan se vio frustrado antes de que el pontífice pusiera un pie en el lugar.

El traslado forzoso ocurre en vísperas de una jornada simbólica: este viernes, León XIV llegará a Iznik para conmemorar el 1700 aniversario del primer concilio ecuménico, celebrado en 325 y considerado un hito fundacional para el cristianismo al reunir a unos 300 obispos del Imperio Romano.

Papa Juan Pablo II perdonó a Agca cuando estaba en prisión:

Agca, recordado mundialmente por el atentado que dejó gravemente herido a Juan Pablo II, fue condenado a cadena perpetua en Italia y luego trasladado a Turquía, donde consiguió si libertad en 2010. En 1983 recibió en prisión la visita del propio Juan Pablo II, que lo perdonó, aunque el atacante nunca esclareció los motivos de su acto.

