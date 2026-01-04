CANAL RCN
Internacional

El papa León XIV pide respetar la soberanía de Venezuela y priorizar el bienestar del pueblo

Durante su mensaje posterior a la oración del Ángelus, en la plaza de San Pedro del Vaticano, el pontífice expresó su preocupación por la escalada de violencia.

Foto: AFP

Noticias RCN

enero 04 de 2026
07:52 a. m.
El papa León XIV hizo este domingo un llamado a la comunidad internacional para que el bienestar del pueblo venezolano sea la principal prioridad, luego de la operación de las fuerzas especiales de Estados Unidos en territorio venezolano y la captura de Nicolás Maduro.

Papa León XIV envió mensaje por la situación en Venezuela

Durante su mensaje posterior a la oración del Ángelus, en la plaza de San Pedro del Vaticano, el pontífice expresó su preocupación por la escalada de violencia y subrayó la necesidad de buscar salidas pacíficas a la crisis.

“El bienestar del querido pueblo venezolano debe prevalecer sobre cualquier otra consideración y conducir a la superación de la violencia y al emprendimiento de caminos de justicia y paz, garantizando la soberanía del país”, afirmó.

Las declaraciones del papa, de nacionalidad estadounidense y peruana, se producen en medio de un escenario de alta tensión internacional tras la operación militar ejecutada por Estados Unidos, que ha generado reacciones encontradas en la región y en distintos organismos internacionales.

El líder de la Iglesia católica insistió en que la paz solo será posible mediante el respeto a la soberanía nacional y el diálogo, evitando acciones que profundicen el sufrimiento de la población civil.

Su mensaje buscó poner en el centro del debate la situación humanitaria y el impacto que el conflicto puede tener sobre millones de venezolanos.

Hasta el momento, el Vaticano no ha anunciado gestiones diplomáticas adicionales, pero el pronunciamiento del papa refuerza el llamado a una solución basada en la justicia, la paz y el respeto al derecho internacional.

