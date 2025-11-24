Inicia la primera gira internacional del papa León XIV ¿Qué países visitará?

El papa León XIV iniciará este jueves su primer viaje al extranjero con una agenda que combina un aniversario clave para el cristianismo en Turquía y una visita al Líbano, país golpeado por una crisis económica, social y política sin precedentes. El recorrido, previsto del 27 de noviembre al 2 de diciembre, se convierte en la primera prueba internacional del pontífice a seis meses de haber sido elegido obispo de Roma.

La etapa turca abrirá el viaje por motivos históricos. Allí se conmemoran los 1.700 años del Concilio de Nicea, donde se redactó el Credo. El papa fue invitado por el patriarca Bartolomeo I, primado de la Iglesia ortodoxa de Constantinopla, para participar en los actos ecuménicos en la actual ciudad de Iznik. En ese lugar, a orillas del lago del mismo nombre, León XIV se reunirá el viernes con dignatarios de diversas Iglesias ortodoxas y participará en un rezo conjunto.

León XIV planea reforzar el diálogo ecuménico en su viaje

El pontífice, de origen peruano-estadounidense y de estilo más discreto que el del carismático Francisco, aprovechará su paso por Turquía —un país donde los cristianos representan solo el 0,1% de sus 86 millones de habitantes— para reforzar también el diálogo con el islam. La agenda incluye una reunión con el presidente Recep Tayyip Erdogan en Ankara y una visita a la Mezquita Azul en Estambul.

Este encuentro con la ortodoxia ocurre en un momento de fuerte fragmentación interna. La guerra en Ucrania profundizó la ruptura entre Moscú y Constantinopla, y el patriarca ruso Cirilo —aliado del presidente Vladimir Putin— no figura entre los invitados. Según François Mabille, director del Observatorio geopolítico de la religión, “León XIV intenta recoser los desgarros que atraviesan el espacio católico. Y a nivel externo, manifiesta su preocupación por la unidad de los cristianos”.

Visita de León XIV en el Líbano se espera con ansias:

A diferencia de Turquía, donde la visita apenas ha generado reacción, en el Líbano se prepara una recepción marcada por un fuerte anhelo social. El país vive desde 2019 un deterioro profundo: el colapso de la moneda, el empobrecimiento generalizado, la precariedad de los servicios públicos, la devastación por la explosión del puerto de Beirut —que dejó más de 220 muertos— y los bombardeos israelíes que continúan pese al alto el fuego firmado con Hezbolá.

“Los libaneses están cansados”, afirma Vincent Gelot, director de la oficina para Líbano y Siria de la Obra de Oriente. Según explica, la población “espera una palabra de verdad hacia las élites libanesas y acciones fuertes y concretas”, aunque reconoce que, entre “un ciclo infernal de guerras y de sufrimiento”, “esperanzas frustradas” e “incertidumbres sobre el futuro”, no esperan que la visita resuelva la crisis.