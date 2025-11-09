CANAL RCN
Internacional

Parlamento Europeo advierte deterioro de la seguridad y la democracia en Colombia

Según el texto, la escalada de violencia que se registra en el país, amenaza la estabilidad democrática y pone en riesgo los avances alcanzados tras el acuerdo de paz de 2016.

Noticias RCN

septiembre 11 de 2025
06:54 a. m.
El pasado 9 de septiembre, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que manifestó su profunda preocupación por la crisis política, humanitaria y de seguridad que atraviesa Colombia.

Parlamento Europeo aprobó resolución sobre Colombia

Uno de los puntos centrales de la resolución es el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido tras un atentado en Bogotá y considerado como un reflejo de la vulnerabilidad de la oposición y de la falta de garantías para el ejercicio político.

El Parlamento subrayó que este crimen no es un hecho aislado, sino parte de un patrón creciente de violencia contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y candidatos.

El documento alerta además sobre la expansión de estructuras criminales y guerrilleras, como el ELN, las disidencias de las Farc, incluidos los bloques Segunda Marquetalia y Estado Mayor Central, así como el Clan del Golfo.

Estas organizaciones, según el Parlamento, siguen fortaleciéndose mediante el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el tráfico transnacional de armas, contando incluso con apoyo de redes como el denominado Cártel de los Soles en Venezuela.

Los eurodiputados advirtieron que la estrategia de “paz total” impulsada por el Gobierno colombiano no ha logrado contener la violencia y coincide con un aumento del poder de los grupos ilegales en gran parte del territorio.

Lo que dice la resolución aprobada por el Parlamento Europeo

En ese sentido, pidieron reforzar la lucha contra la impunidad, proteger a la ciudadanía, garantizar elecciones libres y seguras en 2026, y evitar el debilitamiento de instituciones clave como la Defensoría del Pueblo, cuyo presupuesto se proyecta reducir.

Europa reiteró su respaldo al proceso de paz, pero insistió en la necesidad de ajustes urgentes en seguridad, justicia y cooperación internacional.

Asimismo, llamó a incluir en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea a las facciones disidentes de las Farc, al Clan del Golfo y al Cártel de los Soles, con el fin de cortar sus redes financieras y frenar su capacidad de expansión.

