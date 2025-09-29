Llora el mundo de la televisión: murió un icónico y querido actor

La industria de la televisión, el cine y el teatro se encuentra de luto debido a que murió uno de los actores más reconocidos de Portugal.

Se trata de Luis Alberto, que tenía 91 años y en 1962 debutó en el teatro. Además, año tras año se destacó hasta que, incluso, en el 2003 se ganó un Globo de Oro como mejor actor teatral.

El deceso de Luis Alberto, el icónico actor de Portugal, ocurrió el pasado jueves 25 de septiembre de 2025, en horas de la noche.

La entidad que confirmó la muerte del querido actor fue la Casa do Artista, mediante un sentido post en redes sociales.

Así fue como se confirmó la muerte de Luis Alberto, el reconocido actor de Portugal

La Casa do Artista de Portugal lamentó la muerte del actor Luis Alberto y, a modo de homenaje, exaltó su trayectoria.

"El actor Luis Alberto, que marcó a todos por sus innumerables actuaciones en el teatro, la televisión y el cine nacional, partió", comenzó escribiendo la entidad.

"Empezó a actuar por casualidad, invitado por Varela Silva, y pronto se subió al escenario del Teatro Nacional junto a Amélia Rey Colaço. Ya era actor cuando ingresó al Conservatorio Nacional, convencido de que era necesario estudiar la profesión que quería ejercer el resto de su vida", se complementó en el comunicado.

Estas han sido las reacciones de los seguidores de Luis Alberto, el reconocido actor de Portugal, tras su muerte

Una vez se confirmó la muerte del actor Luis Alberto, los seguidores de la televisión, el cine y el teatro quedaron devastados.

"Te extrañaremos", "qué triste noticia", "descansa en paz", "que Dios te dé la bienvenida al paraíso", "lo amaba tanto", "vete en paz" y "nuestro más sentido pésame", han sido algunos de los mensajes escritos en redes sociales.

Hasta el momento, no se ha detallado cuál fue la causa exacta por la que Luis Alberto, el icónico actor de Portugal, falleció.