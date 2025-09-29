CANAL RCN
Internacional

Llora el mundo de la televisión: murió un icónico y querido actor

El actor también marcó una época en el cine y el teatro de su país. Esto es lo que se ha informado.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

septiembre 29 de 2025
12:08 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La industria de la televisión, el cine y el teatro se encuentra de luto debido a que murió uno de los actores más reconocidos de Portugal.

Se trata de Luis Alberto, que tenía 91 años y en 1962 debutó en el teatro. Además, año tras año se destacó hasta que, incluso, en el 2003 se ganó un Globo de Oro como mejor actor teatral.

Luto en la televisión: falleció reconocido presentador de noticias a sus 51 años
RELACIONADO

Luto en la televisión: falleció reconocido presentador de noticias a sus 51 años

El deceso de Luis Alberto, el icónico actor de Portugal, ocurrió el pasado jueves 25 de septiembre de 2025, en horas de la noche.

La entidad que confirmó la muerte del querido actor fue la Casa do Artista, mediante un sentido post en redes sociales.

Así fue como se confirmó la muerte de Luis Alberto, el reconocido actor de Portugal

La Casa do Artista de Portugal lamentó la muerte del actor Luis Alberto y, a modo de homenaje, exaltó su trayectoria.

"El actor Luis Alberto, que marcó a todos por sus innumerables actuaciones en el teatro, la televisión y el cine nacional, partió", comenzó escribiendo la entidad.

"Empezó a actuar por casualidad, invitado por Varela Silva, y pronto se subió al escenario del Teatro Nacional junto a Amélia Rey Colaço. Ya era actor cuando ingresó al Conservatorio Nacional, convencido de que era necesario estudiar la profesión que quería ejercer el resto de su vida", se complementó en el comunicado.

Estas han sido las reacciones de los seguidores de Luis Alberto, el reconocido actor de Portugal, tras su muerte

Una vez se confirmó la muerte del actor Luis Alberto, los seguidores de la televisión, el cine y el teatro quedaron devastados.

Luto: murió el papá de una importante estrella mundial de selección de fútbol
RELACIONADO

Luto: murió el papá de una importante estrella mundial de selección de fútbol

"Te extrañaremos", "qué triste noticia", "descansa en paz", "que Dios te dé la bienvenida al paraíso", "lo amaba tanto", "vete en paz" y "nuestro más sentido pésame", han sido algunos de los mensajes escritos en redes sociales.

Hasta el momento, no se ha detallado cuál fue la causa exacta por la que Luis Alberto, el icónico actor de Portugal, falleció.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

México

Luto en la televisión: falleció reconocido presentador de noticias a sus 51 años

Reino Unido

Reino Unido creará cédula digital para trabajar y frenar inmigración ilegal

China

Por intentar tomarse una selfie, un alpinista murió en el monte Nama: trágico video

Otras Noticias

Ibagué

Campesinos se cansaron de esperar y pavimentaron ellos mismos la entrada a su vereda

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo los ayudó con asesoría técnica y la Alcaldía donó unos bultos de cemento.

Comercio

Frisby España armó nueva polémica al lanzar malteada con sabor a 'chocoramo': esto respondieron

Por medio de un comunicado, la marca indicó que esta bebida se realiza con productos colombianos importados.

Yina Calderón

Westcol rechazó beso de Yina Calderón en vivo: así fue el incómodo momento

Fútbol internacional

Luto: murió el papá de una importante estrella mundial de selección de fútbol

Cuidado personal

Así ayuda la musicoterapia a reducir el estrés y la ansiedad, según expertos