Pescadores venezolanos salieron en sus embarcaciones para respaldar a Maduro: videos

Pescadores venezolanos demuestran su apoyo a Maduro con una masiva movilización naval, tras tensiones de EE.UU.

Pescadores venezolanos salieron en sus embarcaciones para respaldar a Maduro
Foto: AFP- captura de pantalla.

Noticias RCN

agosto 24 de 2025
11:59 a. m.
En un claro gesto de respaldo a Nicolás Maduro, un grupo de pescadores de Venezuela protagonizaron una movilización en sus embarcaciones, uniéndose a la Milicia Bolivariana en el marco del Gran Plan Nacional de Soberanía y de Paz Simón Bolívar.

La iniciativa surge como una respuesta directa a las recientes amenazas y al despliegue militar de Estados Unidos en aguas del Caribe, que el gobierno bolivariano ha calificado como una "agresión psicológica".

Pescadores en Venezuela en defensa de Maduro.
Foto: Ministerio del Poder Popular de Pesca y Acuicultura

Pescadores venezolanos se movilizan para apoyar a Maduro contra Estados Unidos

Las imágenes difundidas desde el estado Sucre, en el oriente del país, muestran un despliegue en el mar.


Decenas de pequeñas embarcaciones, tripuladas por pescadores y miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), navegan las aguas del Caribe, ondeando la bandera tricolor en una manifestación de unidad y fuerza.

Este acto simbólico busca enviar un mensaje contundente de que la población está dispuesta a defender el territorio ante cualquier incursión extranjera.

Embarcaciones en defensa de Maduro.
Foto: Ministerio del Poder Popular de la Pesca y la Acuicultura

Embarcaciones de civiles en las costas de Venezuela en defensa de Nicolás Maduro

El gobierno venezolano ha denunciado que la administración de Estados Unidos intenta vincular a sus líderes con el narcotráfico para justificar una intervención armada, poniendo en riesgo la Zona de Paz declarada para América Latina y el Caribe.

Ante este panorama, ciudadanos comunes se han movilizado preparándose en todos los frentes.

Esta muestra de apoyo se produce en medio de una jornada nacional de alistamiento militar que ha convocado a miles de personas de diferentes sectores de la sociedad, desde trabajadores hasta jubilados. La movilización de los pescadores se desarrolla en la zona donde se percibe la amenaza.

El incremento de la actividad militar estadounidense en la región, sumado a las sanciones económicas y las acusaciones contra la cúpula chavista ha alimentado un clima de confrontación que ha llevado al gobierno venezolano a tomar medidas preventivas.

