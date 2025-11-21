Presidente Petro propone un “gobierno de transición compartido” para Venezuela

En medio del despliegue de Estados Unidos en el Pacífico y el Caribe, y la presión contra el régimen de Nicolás Maduro, el presidente Gustavo Petro se pronunció e insistió en que se opone a cualquier camino que no sea la negociación.

A esto se suma el sobrevuelo, en las últimas horas, de un avión de combate estadounidense muy cerca de Venezuela.

En su cuenta de X, el presidente colombiano habló de un “gobierno de transición compartido” para convocar la voluntad popular.

Petro se opone a una intervención militar en Venezuela

Petro recordó algunos de los esfuerzos que durante su mandato se han adelantado para solucionar la crisis que se vive en Venezuela.

Entre esto, mencionó el diálogo de varios países con la oposición venezolana en Bogotá, celebrada en tiempos de la administración de Joe Biden en Estados Unidos.

"La idea era lograr un desmonte de sanciones a Venezuela y a Maduro, abrir un clima de descalamiento del conflicto político rápido y lograr elecciones libres cuánto antes. No se presentó el desbloqueo de Venezuela, ni dejaron participar a Corina, ni le quitaron el precio a la cabeza de Maduro y las elecciones no fueron libres", señaló.

Además, insistió en que la solución es una salida negociada y no una intervención militar de parte de Estados Unidos.

Un gobierno de transición compartido para convocar una voluntad popular amplia que decida sobre acuerdos y pueda abrir caminos de democracia, sin presiones indebidas.

Finalmente, el mandatario dijo que la amenaza armada extranjera y un desmantelamiento violento del Estado venezolano solo traería el fortalecimiento de bandas que buscarán control territorial.

Aeronaves militares sobrevolaron costas de Venezuela

Este pronunciamiento de Petro llega después de que, en las últimas horas, se identificaran cinco aeronaves militares estadounidenses sobrevolando las costas de Venezuela.

Entre los aviones se encontraba uno dedicado a labores de inteligencia electrónica.