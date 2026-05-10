Revelan detalles del supuesto estado de salud de Cilia Flores en la cárcel de Nueva York

Cilia Flores, esposa del Nicolás Maduro, estaría atravesando por problemas de salud en la cárcel federal de Brooklyn, en Nueva York, en Estados Unidos, donde permanece detenida desde enero, reveló su hijastro, Nicolás Maduro Guerra.

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‘Nicolasito’, como es conocido el hijo de Maduro, aseguró que Flores "tiene un tema en el corazón muy delicado".

La defensa de Cilia Flores solicitó hace semanas la prisión domiciliaria para permitirle recibir tratamiento médico adecuado, pero la petición fue rechazada por las autoridades judiciales estadounidenses.

El estado de salud de Cilia Flores, según ‘Nicolasito’

La abogada de 69 años, procesada junto a Nicolás Maduro por cargos de narcotráfico en Nueva York, tomaría actualmente cuatro medicamentos y requiriría una exploración coronaria y una intervención quirúrgica.

Al parecer, le habría sido identificado un prolapso cardíaco que en casos graves puede provocar fallos cardíacos.

Está con 40 mujeres (...) No hay condiciones para que después de una intervención como la que hay que hacerle se pueda recuperar plenamente.

‘Nicolasito’ explicó las difíciles condiciones del centro penitenciario federal donde su madrastra comparte celda con decenas de reclusas.

"La acusada representa un riesgo extremo de fuga (...) y constituye un peligro claro para los demás y para la comunidad", argumentó la Fiscalía en su escrito judicial, justificando el rechazo a la petición de la defensa.

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‘Nicolasito’ aseguró que Cilia Flores enfermó en la cárcel

Según el testimonio de 'Nicolasito', su madrastra comenzó a sufrir problemas de presión arterial después del 3 de enero, fecha en la que fuerzas estadounidenses ejecutaron la operación militar que culminó con la captura de la pareja presidencial venezolana.

Nunca había sufrido de la tensión.

Maduro Guerra también dijo que Flores, quien padece asma, sufrió complicaciones respiratorias cuando autoridades penitenciarias utilizaron gas pimienta para controlar una riña entre dos reclusas.

Apodada "la primera combatiente" por su esposo, Flores ocupó posiciones clave como presidenta de la Asamblea Nacional y procuradora general. Analistas la consideran una figura fundamental dentro del régimen chavista.

Su nombre se vio envuelto en controversia en 2015 cuando dos de sus sobrinos fueron detenidos en Haití, acusados de intentar traficar cocaína hacia territorio estadounidense. Ambos fueron condenados a 18 años de prisión en 2017 y liberados en 2022 mediante un canje de prisioneros con el gobierno de Joe Biden.