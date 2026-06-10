Trump hablará con Putin tras reportes sobre una presunta muerte por peste neumónica en Siberia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que tiene prevista una conversación con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en medio de la preocupación internacional generada por los reportes sobre la muerte de una trabajadora de un instituto especializado en la lucha contra la peste en la región rusa de Siberia.

"Tengo una llamada programada, sí", declaró Trump ante periodistas en la Casa Blanca al ser consultado sobre el tema. El mandatario añadió que la conversación con Putin se llevará a cabo "muy pronto".

Crecen las dudas por la muerte de una investigadora

La alarma surgió después de que medios rusos informaran sobre la muerte de Daria Shipilova, de 28 años, quien trabajaba en un instituto dedicado al estudio y control de la peste en la región de Irkutsk.

Algunas versiones apuntaron a que la joven habría contraído peste neumónica tras la rotura de un tubo de ensayo en un laboratorio, mientras que otras señalaron la posibilidad de un accidente en las instalaciones.

El medio local People of Baikal, citando fuentes anónimas cercanas a los servicios de seguridad, aseguró además que hasta 200 personas que pudieron haber tenido contacto con la empleada fueron puestas en cuarentena.

Sin embargo, las autoridades rusas han rechazado estas informaciones. El organismo sanitario Rospotrebnadzor afirmó que es falso un documento difundido en internet que habla de un endurecimiento de las medidas sanitarias y restricciones en la región de Irkutsk. Según la entidad, la situación epidemiológica permanece estable y no se han adoptado nuevas medidas de control.

La OMS considera que el riesgo es bajo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que está verificando con las autoridades rusas las circunstancias de la muerte. Su portavoz, Christian Lindmeier, explicó que la evaluación preliminar del organismo sitúa el riesgo como moderado o bajo para Irkutsk, bajo para el conjunto de Rusia y muy bajo para la región europea.

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, pidió a Rusia actuar con transparencia y compartir más información sobre el caso con la comunidad internacional.

Las autoridades rusas sostienen que la autopsia no detectó signos de peste neumónica. El gobernador de Irkutsk, Igor Kobzev, aseguró que una comisión de expertos concluyó que la causa de la muerte fue una neumonía de etiología indeterminada y agregó que ningún empleado del instituto ha requerido atención médica desde el fallecimiento de la joven.

La peste neumónica es una infección pulmonar altamente contagiosa y potencialmente mortal, que se transmite mediante gotículas respiratorias, a diferencia de la peste bubónica, que suele propagarse a través de pulgas infectadas.