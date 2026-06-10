Regreso de María Corina Machado a Venezuela se daría en “cuestión de horas”: hay expectativa

En cuestión de horas se daría el regreso de María Corina Machado a Venezuela. Henry Alviárez, el coordinador del partido Vente Venezuela en Caracas, le confirmó a Noticias RCN y NTN24 que se están ultimando detalles jurídicos y diplomáticos.

“En las próximas horas se está alineando lo jurídico con lo diplomático para asegurar el regreso de la líder democrática María Corina Machado al país (…) Puede ser en los próximos días, pero por qué no en las próximas horas”, sostuvo.

¿Cómo se daría el regreso?

Alviárez también mencionó que se han llevado a cabo varios intentos que no tuvieron éxito. Inclusive, recordó que hubo uno reciente que terminó frustrado; pero todo parece indicar que finalmente se dará.

Ahora bien, con respecto a la forma en la que Machado ingresará, el dirigente no reveló por dónde será, aunque aseguró que el pueblo venezolano la estará esperando con ansias.

Es importante recordar que el pasado 27 de septiembre, Claudia Macero, quien es cercana a la premio Nobel de Paz 2025, anticipó su retorno a suelo venezolano.

¿Cuánto tiempo ha pasado desde que se fue de Venezuela?

Macero arribó en la noche al aeropuerto de Caracas y habló con los medios de comunicación: “Espero que sea el octavo y definitivo intento (…) Como decía Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, ella tiene derecho como venezolana a estar aquí y no debería haber impedimento para volver”.

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La última vez que Machado estuvo en su país fue en diciembre de 2025, cuando emprendió un viaje complicado rumbo a Oslo, en donde recibió el Premio Nobel de la Paz. Luego de esto, se instaló en Ciudad de Panamá tras un breve paso en suelo estadounidense.

En medio de la búsqueda de la transición democrática en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026, la presencia de Machado ha generado expectativa en la oposición, teniendo en cuenta el papel que pueda tener, especialmente en unas posibles elecciones.