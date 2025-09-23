CANAL RCN
¿Incidente de Trump con la escalera mecánica tuvo algo detrás? Piden investigar la insólita situación

Cuando el mandatario iba a subir por las escaleras eléctricas, estas dejaron de funcionar sorpresivamente.

AFP

septiembre 23 de 2025
09:52 p. m.
En las últimas horas, la Casa Blanca solicitó investigar el curioso momento que vivió el presidente Donald Trump junto a su esposa, Melania Trump; cuando se dirigían hacia la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.

Todo transcurría normal en la mañana de este martes 23 de septiembre, pero cuando el mandatario llegó a la escalera mecánica, esta dejó de funcionar; por lo que tuvo que subir a pie. A pesar de ser una situación jocosa, se solicitó investigación.

La reacción de Trump quedó en video

“Si alguien en la ONU detuvo deliberadamente la escalera mecánica cuando el presidente y la primera dama la utilizaban, debe ser despedido de inmediato y se debe iniciar una investigación”, sostuvo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Las sospechas desde el Gobierno surgieron por un artículo que The Times publicó el domingo 21 de septiembre, con el que se habría hecho una premonición. “Para celebrar la llegada de Trump, los miembros del personal de la ONU han bromeado con que podrían apagar las escaleras mecánicas y los ascensores y simplemente decirle que se han quedado sin dinero, para que tenga que subir las escaleras”, esto se mencionaba en la nota periodística.

Naciones Unidas se pronunció

Fuentes de Naciones Unidas le dijeron a AFP que el incidente fue accidental. Es decir, no fue un acto deliberado o en aras de sabotear la entrada del mandatario norteamericano. Después de esos incómodos minutos, la escalera volvió a funcionar.

“El mecanismo de seguridad fue activado inadvertidamente por alguien que estaba delante del presidente”, precisó Stéphane Dujarric, portavoz oficial del secretario general, Antonio Guterres.

Esta particular y viral situación fue mencionada por Trump durante su discurso: “Las dos cosas que recibí de las Naciones Unidas fueron una escalera mecánica defectuosa y un teleprompter defectuoso”. Frente a este segundo asunto, la ONU no tiene responsabilidad, debido a que era función de la Casa Blanca.

