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¿Qué pretende Estados Unidos al preparar una acusación penal contra Raúl Castro?

Analistas sugieren que el Gobierno estadounidense busca llegar al actual presidente Miguel Díaz-Canel.

Noticias RCN

AFP

mayo 15 de 2026
09:51 p. m.
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El Departamento de Justicia de los Estados Unidos alista una histórica acusación penal contra el expresidente cubano Raúl Castro, de 94 años, en una maniobra judicial que analistas interpretan como una estrategia de fondo de la Casa Blanca para capturar al actual mandatario de la isla, Miguel Díaz-Canel.

Según revelaron funcionarios del gobierno estadounidense bajo estricta condición de anonimato, los cargos federales contra Castro se fundamentan en hechos ocurridos el 24 de febrero de 1996, fecha en la que dos aeronaves de la ONG Hermanos al Rescate fueron derribadas, provocando el fallecimiento de cuatro exiliados cubanos radicados en territorio estadounidense.

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Washington ha intensificado la presión sobre Cuba:

Este avance judicial se produce en un escenario de máxima asfixia civil dentro de Cuba, donde la población mantiene activas protestas debido a los severos recortes de energía, el desabastecimiento generalizado de alimentos y la falta de combustible.

La crisis energética tocó su punto más crítico el pasado jueves con un masivo apagón que desmanteló el fluido eléctrico en siete de las quince provincias del país. Aunque el suministro nacional logró reconectarse el viernes, la vulnerabilidad de la infraestructura se ha agudizado tras el bloqueo a la isla por la administración norteamericana.

En un documento firmado en enero, el gobierno estadounidense establece formalmente que Cuba, ubicada a 150 kilómetros de las costas de Florida, constituye una "amenaza excepcional" para la seguridad nacional estadounidense.

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Cuba insiste en que Estados Unidos realiza acusaciones infundadas sobre el rol de la isla:

Mientras el presidente Trump optó por guardar silencio y declinó emitir comentarios directos sobre la posible imputación de Raúl Castro, se espera un pronunciamiento oficial por parte del Departamento de Justicia en las próximas horas.

La presión judicial y económica es vista por oenegés como el tramo final del sistema político insular. Al respecto, Juan Antonio Blanco, director de la organización Cuba Siglo 21, afirmó que el tiempo del régimen ha llegado a su fin y se encuentra al borde del colapso, enfatizando además que las autoridades de la isla representan un peligro para los Estados Unidos y que Washington no tolerará la continuidad de este escenario.

Mientras, La Habana desestima de manera categórica las acusaciones de la Casa Blanca. Los portavoces del gobierno cubano reiteran con insistencia que la nación no significa riesgo alguno para la seguridad de su vecino del norte, al tiempo que exigen formalmente su exclusión de la lista estadounidense de Estados patrocinadores del terrorismo, señalando que las medidas punitivas y la persecución financiera actual carecen de sustento real.

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