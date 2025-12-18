Rusia pide moderación a Estados Unidos ante escalada de tensiones con Venezuela

Rusia instó este jueves al gobierno del presidente Donald Trump a actuar con cautela y evitar lo que calificó como un “error fatal” en medio de la creciente crisis con Venezuela.

Rusia sugiere a EE. UU. evitar mayor confrontación con Venezuela

Desde Moscú, las autoridades rusas llamaron a la moderación y a la desescalada, al advertir que una mayor confrontación podría generar consecuencias impredecibles para todo el hemisferio occidental.

El pronunciamiento se dio luego de que el mandatario estadounidense ordenara esta semana un bloqueo a los buques petroleros que ingresen o salgan de Venezuela, una medida que supone una nueva escalada en las tensiones entre Washington y el país suramericano, gobernado por Nicolás Maduro.

Pese a este anuncio, el gobierno venezolano aseguró el miércoles que sus exportaciones de crudo continúan desarrollándose con normalidad.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia expresó su expectativa de que la Casa Blanca “no permita un error fatal” y se abstenga de avanzar hacia un escenario que pueda desestabilizar la región. En el mismo sentido, reiteró su respaldo al régimen de Maduro y abogó por una salida diplomática al conflicto.

Desde el Kremlin, el portavoz Dmitry Peskov confirmó que Rusia se mantiene en “contacto constante” con Venezuela, a la que describió como “aliado y socio”, y exhortó a todos los países de la región a mostrar moderación para evitar una evolución peligrosa de la situación.

Moscú subrayó que cualquier acción precipitada podría derivar en un escenario de difícil control.

La orden de bloqueo anunciada por Trump también generó incertidumbre sobre su implementación, especialmente por la presencia de buques de guerra estadounidenses en el Caribe.

El propio presidente afirmó que Venezuela estaba “completamente rodeada”, declaraciones que avivaron los temores de una posible intervención militar.

Rusia ha sido un aliado clave de Venezuela en los últimos años y, en el pasado, ha contribuido a sostener su economía en medio de las sanciones internacionales. La cercanía entre Caracas y Moscú ha sido constante, con visitas frecuentes de Maduro a la capital rusa.

De hecho, semanas atrás el presidente Vladimir Putin reafirmó su apoyo al mandatario venezolano durante una conversación telefónica, en la que reiteró la disposición del Kremlin a respaldar al país suramericano frente a las presiones externas.