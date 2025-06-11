Polonia entrenará a 500.000 voluntarios para reforzar su defensa ante posibles conflictos regionales

El ministro de Defensa de Polonia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, anunció este jueves un ambicioso plan nacional con el que el país busca entrenar militarmente a 500.000 voluntarios antes de que finalice 2026. La iniciativa surge como respuesta a los crecientes desafíos de seguridad en la región, especialmente tras la invasión rusa a Ucrania en 2022.

“Siempre preparados”: un plan abierto a toda la población

El programa, denominado Siempre preparados, estará disponible para todos los ciudadanos polacos interesados, sin importar su edad o profesión. Según el ministro, el entrenamiento incluirá sesiones individuales y grupales orientadas a jóvenes, estudiantes de primaria y secundaria, trabajadores, empresarios e incluso personas mayores.

El Gobierno espera capacitar a 100.000 personas antes de que termine este año y a unas 400.000 adicionales a lo largo de 2026, detalló el viceministro de Defensa, Cezary Tomczyk. Las inscripciones se realizarán a través de una aplicación móvil oficial, ampliamente utilizada en el país.

Una estrategia ante la amenaza de una posible escalada

Kosiniak-Kamysz explicó que el objetivo del programa es “preparar a la sociedad para cualquier escenario” y evitar lo ocurrido en Ucrania al inicio del conflicto. “El pueblo de Ucrania fue tomado por sorpresa. En el momento en que estalló la guerra, carecían de habilidades de respuesta a las crisis. Nosotros debemos estar preparados”, subrayó el ministro.

Polonia, miembro de la OTAN y de la Unión Europea, ha incrementado notablemente su inversión en defensa desde 2022. Para el próximo año, el presupuesto militar alcanzará un récord del 4,8% del PIB, consolidando al país como uno de los que más destina recursos a su seguridad en toda Europa.