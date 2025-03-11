CANAL RCN
Internacional

Aviones Gripen podrían volverse protagonistas en la guerra de Ucrania con Rusia: esto se sabe

La guerra entre ambas naciones europeas comenzó en 2022. Por eso, un país estaría buscando mejorar su flota aérea.

Piloto de avión Gripen.
Piloto de avión Gripen. Foto: Saab.

Noticias RCN

noviembre 03 de 2025
03:49 p. m.
En pocos meses, se cumplirán cuatro años desde que estalló el conflicto entre Rusia y Ucrania, el cual ha generado eco a nivel mundial e incluso ha tenido a otras naciones implicadas indirectamente.

Actualmente, Ucrania tiene aviones soviéticos caza modelo F-16. Sin embargo, dadas las circunstancias, para las necesidades de la guerra ya no son garantía, debido a que han cumplido su tiempo de utilidad.

Ucrania estaría queriendo adquirir aviones Gripen

En ese orden de ideas y tal como está haciendo Colombia, Ucrania está buscando renovar su flota aérea. En ese punto de conversación entra Saab, la famosa empresa sueca con la que el Gobierno colombiano está próxima a cerrar un histórico acuerdo.

Los F-16 fueron proporcionados por los socios que históricamente ha tenido Ucrania, tales como Dinamarca, Países Bajos y Noruega. Si bien en algún tiempo fueron enriquecedoras, lo cierto es que ahora son más una desventaja contra las tropas rivales. Se cree que pueden durar máximo tres años más.

Recientemente, se supo que el plan es adquirir 250 nuevos aviones, entre los cuales están contemplados 150 JAS Gripen. Para los expertos, los modelos suecos ofrecen ventajas que no tienen los F-16.

Pros y contras de los Gripen

Por ejemplo, no necesitan pistas muy robustecidas, dadas sus sencillas capacidades para aterrizajes exitosos. También es importante el componente del arsenal y las armas que son capaces de transportar.

En términos de costos, también hay una diferencia abismal. Los aviones soviéticos rondan entre los 10 mil y 15 mil dólares, mientras que los Gripen pueden bajar de ocho mil a cinco mil. A través de redes sociales, el piloto ucraniano Vadim Voroshilov destacó a los modelos suecos.

No obstante, se debe tener en cuenta que la entrega de los aviones no es inmediata. No es común que la producción sea rápida. Aunque, se destaca que los Gripen son modelos con miras al futuro.

