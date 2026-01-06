CANAL RCN
Internacional Video

"Estoy herido": se conocería la razón por la que Nicolás Maduro está cojo

Tras su traslado a Nueva York, el número uno del régimen, al bajarse de la tanqueta que lo custodiaba aseguró estar herido.

Noticias RCN

enero 06 de 2026
12:07 p. m.
En Nicolás Maduro sigue concentrándose la atención del mundo tras su captura junto a su esposa, Cilia Flores, la madrugada del pasado 3 de enero, en medio de una operación militar por parte de Estados Unidos.

Después de la primera audiencia en la que comparecieron en una corte de Nueva York, y donde se declararon no culpables de los delitos imputados, se siguen conociendo nuevos detalles inéditos de su captura.

Uno de los principales cuestionamientos en redes sociales ha sido la razón por la que se le ve a Maduro cojeando.

“Estoy herido”, las primeras palabras de Nicolás Maduro al llegar a EE. UU.

Un video que rápidamente se viralizó en redes sociales fue el del momento exacto en el que es bajado de la tanqueta que lo trasladó hasta la sede de la DEA en Nueva York, donde inició su proceso judicial por narcoterrorismo.

Al descender del vehículo, Nicolás Maduro saludó a los agentes de inteligencia:

“Happy new year, happy new year”, fueron sus primeras palabras; acompañadas de "good night" y una frase que explicaría la razón de su cojera:

¡Ay, ay¡ Estoy herido.

¿Por qué está cojo Nicolás Maduro?

Las imágenes, sus gestos y quejas, permiten ver en el video que tendría una afección en su pierna izquierda; incluso, uno de los efectivos le ayuda a sostener la pierna para poder salir de la tanqueta.

De acuerdo con la información conocida sobre la operación militar en la que fue capturado, cuando los Delta Force ingresaron a su vivienda en Caracas, Maduro y Cilia Flores estaban durmiendo.

Una vez se percataron de que venían por ellos habrían intentado refugiarse en el búnker “infalible” del que unos días antes habló el líder del régimen en Venezuela.

Al parecer, al entrar, Maduro se habría caído y esto trajo consigo dos consecuencias de bastante consideración: la primera, que no pudieron cerrar la puerta y fueron detenidos y, la segunda, que se habría lesionado la pierna.

En todas las apariciones de Maduro que han sido registradas en video se le ve cojeando.

