¿Por qué OpenAI dejara de generar videos del activista por los derechos de las comunidades afro Martin Luther King?

La compañía de inteligencia artificial OpenAI anunció la suspensión temporal de los videos generados por su herramienta Sora 2 del líder de los derechos civiles Martin Luther King Jr., tras recibir numerosas quejas por representaciones irrespetuosas y racistas. La medida fue dada a conocer en una declaración conjunta de la compañía y los herederos del activista asesinado en Tennessee.

La decisión de la empresa se produce en medio de una creciente polémica en torno al uso de la tecnología para recrear a figuras históricas. En el caso de King, algunos usuarios llegaron a crear clips degradantes en los que se le mostraba haciendo sonidos de mono durante su icónico discurso “Tengo un sueño”.

OpenAI implementará medidas para preservar el nombre de personajes históricos:

Desde su lanzamiento el pasado 30 de septiembre, la herramienta Sora 2 —capaz de generar videos hiperrealistas a partir de texto— ha acumulado millones de descargas y ha sido objeto de críticas por el uso no autorizado de la imagen de personajes históricos y celebridades fallecidas. Entre las figuras recreadas sin consentimiento de sus familias se encuentran Malcolm X, Michael Jackson, Elvis Presley y Amy Winehouse.

OpenAI reconoció que, aunque existen argumentos en favor de la libertad de expresión al representar figuras públicas, también cree que sus familias deben tener voz sobre cómo se utiliza su imagen. Bajo esa línea, la empresa indicó que ha comenzado a implementar medidas que permitirán a herederos o representantes solicitar que no se utilicen sus imágenes en videos generados por la inteligencia artificial.

La familia King no ha sido la única afectada con los videos de Sora 2:

“Estamos fortaleciendo nuestras protecciones para figuras históricas”, declaró OpenAI en el comunicado. La compañía también agradeció públicamente a Bernice King, hija del Dr. King, al empresario John Hope Bryant y al Consejo de Ética de IA por su papel en facilitar el diálogo sobre este tema.

El caso de King no es el único. Ilyasah Shabazz, hija de Malcolm X, calificó como “profundamente irrespetuosa” la forma en que la imagen de su padre ha sido utilizada en videos creados por Sora 2. Por su parte, Zelda Williams, hija del fallecido actor Robin Williams, expresó en redes sociales su indignación y pidió a los usuarios que dejaran de compartirle contenido generado con IA de su padre, a los que encasilló como “enloquecedores”.