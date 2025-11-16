El grupo de portaaviones más letal de EE. UU. ya está en aguas del mar Caribe: ¿qué implica la ofensiva?

Estados Unidos elevó al máximo su ofensiva marítima en el hemisferio occidental.

Ahora, el Comando Sur anunció que el grupo de ataque del portaaviones USS Gerald R. Ford, el más moderno y letal de la flota norteamericana, ya se encuentra desplegado en el mar Caribe.

La decisión fue tomada por el Secretario de Guerra en cumplimiento de la orden presidencial para intensificar la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales.

Portaaviones Gerald R. Ford ya está en aguas del mar Caribe

El comunicado del Comando Sur (SOUTHCOM) detalla que las operaciones iniciaron tras la instrucción del Secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien pidió al grupo de ataque del portaaviones unirse a la directriz presidencial orientada a desmantelar las Organizaciones Criminales Transnacionales y enfrentar una "amenaza directa de narcoterrorismo contra la seguridad nacional".

El almirante Alvin Holsey, jefe de SOUTHCOM, recalcó que este despliegue representa uno de los pasos más determinantes en la ofensiva.

Mediante un compromiso inquebrantable y el uso preciso de nuestras fuerzas, estamos preparados para combatir las amenazas transnacionales que buscan desestabilizar nuestra región.

Aseguró además que la llegada del Gerald R. Ford supone un incremento robusto en la capacidad de reacción naval de Estados Unidos en el hemisferio occidental.

¿Cómo son los portaaviones Gerald R. Ford de Estados Unidos?

El imponente portaaviones, con más de 4.000 marineros y decenas de aeronaves de combate, se integró de inmediato a las fuerzas conjuntas que ya se encuentran operando en el Caribe, entre ellas el Grupo Anfibio Listo Iwo Jima y la unidad expedicionaria de infantería de marina.

Estas unidades forman parte de la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, una estructura diseñada para identificar, golpear y desarticular redes criminales que utilizan las aguas internacionales para mover cargamentos de droga, contrabando y dinero ilícito.

El contraalmirante Paul Lanzilotta, comandante del Grupo de Ataque del Portaaviones 12, resaltó la capacidad de estos:

Los líderes de nuestra nación han recurrido al Grupo de Ataque del Portaaviones Gerald R. Ford como la plataforma más capaz, adaptable y letal del mundo para estar donde y cuando se necesite.

Como parte de su poder operativo, el Gerald R. Ford cuenta con un sistema que permite catapultar y recuperar aeronaves simultáneamente, de día o de noche, lo que garantiza operaciones sostenidas y continuas sobre el mar.

A su alrededor navega una escuadra compuesta por los destructores de misiles guiados USS Bainbridge (DDG 96) y USS Mahan (DDG 72), acompañados por el buque de mando para defensa aérea y antimisiles USS Winston S. Churchill (DDG 81).

¿Qué implica la llegada de los portaaviones Gerald R. Ford al mar Caribe?

La llegada al Caribe ocurrió después de cruzar el Estrecho de Gibraltar el 4 de noviembre, culminando una travesía transoceánica que ahora lo ubica en el corazón de la operación estadounidense.

Allí, el Gerald R. Ford se suma a los esfuerzos para ejecutar la Operación Southern Spear, orientada a detectar, interrumpir y degradar las redes marítimas criminales que operan en la región.

La misión, según SOUTHCOM, tiene tres objetivos: