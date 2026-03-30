Portero murió tras fuerte golpe de balón en el pecho: todo quedó en video

Un partido entre amigos terminó en tragedia en Turquía, luego de que un portero falleciera tras recibir un fuerte impacto de balón en el pecho.

El hecho, ocurrido el pasado 26 de marzo, quedó registrado por cámaras de seguridad y ha generado conmoción en redes sociales.

El incidente tuvo lugar en una cancha del municipio de Onikisubat, en la provincia de Kahramanmaras. En las imágenes se observa cómo el arquero logra despejar el balón tras el impacto. Sin embargo, segundos después se arrodilla y colapsa sobre el césped.

El momento del colapso quedó en video

Aunque en un primer momento la jugada no parecía grave, la situación cambió rápidamente. Tras recibir el balonazo, el portero continuó unos segundos en pie, pero luego cayó de forma repentina.

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Testigos reaccionaron de inmediato y acudieron a auxiliarlo mientras solicitaban ayuda. Personal de primeros auxilios del complejo deportivo ingresó al campo para realizar maniobras de reanimación, en un intento por estabilizar al jugador.

A pesar de la rápida intervención, el hombre no recuperó el conocimiento. Posteriormente, fue trasladado a un centro médico cercano, donde se confirmó su fallecimiento minutos después.

Autoridades investigan las causas del fallecimiento

De acuerdo con reportes preliminares, el fuerte impacto habría desencadenado un paro cardíaco. Sin embargo, las autoridades locales adelantan las investigaciones para determinar con exactitud las causas del deceso.

Este tipo de episodios, aunque poco frecuentes, han generado debate sobre los riesgos en actividades deportivas aparentemente seguras. Especialistas han señalado que un golpe directo en el pecho, en circunstancias específicas, puede afectar el ritmo cardíaco.

El caso ha causado impacto no solo en la comunidad local, sino también en redes sociales, donde el video del momento se ha difundido ampliamente.

Por ahora, se espera el resultado oficial de las investigaciones, mientras familiares y allegados lamentan lo ocurrido en un encuentro que, en cuestión de segundos, pasó de ser un juego a una tragedia.