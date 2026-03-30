Gobierno español concederá la nacionalidad al opositor venezolano Leopoldo López

El Gobierno español anunció que concederá la nacionalidad al dirigente opositor venezolano Leopoldo López, exiliado en Madrid desde 2020.

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La decisión fue confirmada este lunes por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien explicó que la solicitud será elevada al Consejo de Ministros y que, por lo general, este tipo de trámites se aprueban sin objeciones.

Una vía rápida por circunstancias excepcionales

Albares detalló que el procedimiento se realizará por la vía rápida, contemplada en el Código Civil español, debido a que López no puede presentar algunos documentos requeridos en el proceso convencional.

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“Por la situación tan especial en la que se encuentra Leopoldo López, le era imposible producirlos y, por tanto, hemos decidido utilizar esa norma”, señaló el ministro en una entrevista con la emisora RAC1.

El trasfondo político de la medida

La decisión se produce meses después de que el entonces presidente venezolano Nicolás Maduro solicitara al Tribunal Supremo de Justicia de su país que despojara a López de su nacionalidad venezolana, tras sus declaraciones favorables al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe en el marco de una operación antidrogas.

López, uno de los principales líderes opositores a Maduro, fue condenado en 2015 a casi 14 años de prisión por incitar a la violencia en las protestas contra el Gobierno. En 2017 recibió casa por cárcel y en 2019 participó en un fallido alzamiento militar.

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Posteriormente se refugió en la residencia del embajador español en Caracas, de donde escapó en 2020 rumbo a Madrid, donde reside actualmente.

Con esta medida, España refuerza su respaldo a López, quien ha sido una figura clave en la oposición venezolana y que ahora contará con la nacionalidad española como garantía de protección frente a las acciones legales emprendidas en su país natal.