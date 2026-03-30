CANAL RCN
Internacional

Gobierno español concederá la nacionalidad al opositor venezolano Leopoldo López

La decisión fue confirmada este lunes por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

Foto: AFP

Noticias RCN

marzo 30 de 2026
10:03 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Gobierno español anunció que concederá la nacionalidad al dirigente opositor venezolano Leopoldo López, exiliado en Madrid desde 2020.

Venezuela extraditará a sospechoso de atentado aéreo en Panamá
RELACIONADO

Venezuela extraditará a sospechoso de atentado aéreo en Panamá

La decisión fue confirmada este lunes por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien explicó que la solicitud será elevada al Consejo de Ministros y que, por lo general, este tipo de trámites se aprueban sin objeciones.

Una vía rápida por circunstancias excepcionales

Albares detalló que el procedimiento se realizará por la vía rápida, contemplada en el Código Civil español, debido a que López no puede presentar algunos documentos requeridos en el proceso convencional.

Se filtró un mensaje de Nicolás Maduro desde la cárcel en Estados Unidos
RELACIONADO

Se filtró un mensaje de Nicolás Maduro desde la cárcel en Estados Unidos

“Por la situación tan especial en la que se encuentra Leopoldo López, le era imposible producirlos y, por tanto, hemos decidido utilizar esa norma”, señaló el ministro en una entrevista con la emisora RAC1.

El trasfondo político de la medida

La decisión se produce meses después de que el entonces presidente venezolano Nicolás Maduro solicitara al Tribunal Supremo de Justicia de su país que despojara a López de su nacionalidad venezolana, tras sus declaraciones favorables al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe en el marco de una operación antidrogas.

López, uno de los principales líderes opositores a Maduro, fue condenado en 2015 a casi 14 años de prisión por incitar a la violencia en las protestas contra el Gobierno. En 2017 recibió casa por cárcel y en 2019 participó en un fallido alzamiento militar.

Venezuela anunció que retomó el control de sus sedes diplomáticas en Estados Unidos
RELACIONADO

Venezuela anunció que retomó el control de sus sedes diplomáticas en Estados Unidos

Posteriormente se refugió en la residencia del embajador español en Caracas, de donde escapó en 2020 rumbo a Madrid, donde reside actualmente.

Con esta medida, España refuerza su respaldo a López, quien ha sido una figura clave en la oposición venezolana y que ahora contará con la nacionalidad española como garantía de protección frente a las acciones legales emprendidas en su país natal.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

Mujer habría llamado a migración tras contratar trabajadores para no pagarles: video

Vaticano

De Colombia a ser el número tres del Vaticano: importante anuncio del papa León XIV

Medio oriente

Irán evalúa abandonar el Tratado de No Proliferación Nuclear

Otras Noticias

Redes sociales

¿Al borde del divorcio?: Luisa Fernanda W habló sobre la crisis matrimonial que atravesó con Pipe Bueno

La creadora de contenido se sinceró en un reciente podcast en donde habló sobre cómo enfrentó los problemas en su relación.

Corte Suprema de Justicia

Wadith Manzur está buscando posesionarse como senador desde la cárcel: Senado deberá decidir

El congresista electo para el próximo periodo legislativo busca la manera de ocupar su curul a pesar de que fue enviado a la cárcel por el escándalo de la UNGRD.

Dólar

Dólar en Colombia tocó mínimos de hace un mes: así abrió hoy 30 de marzo

Selección Colombia

Néstor Lorenzo aterriza a Colombia tras doble caída: ¿Cuál es el objetivo en el Mundial 2026?

Enfermedades

Las zonas de Colombia con advertencia por alto riesgo de fiebre amarilla en Semana Santa