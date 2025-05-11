Presidenta Claudia Sheinbaum denuncia al hombre que la acosó sexualmente en la calle

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, denunció este miércoles al hombre que la tocó e intentó besarla mientras caminaba por la calle rumbo a un evento público.

El incidente, captado en video, ocurrió el martes cerca del palacio presidencial, cuando un individuo se le acercó por detrás, le pasó un brazo por encima del hombro, le tocó la cadera y el pecho, e intentó besarla en el cuello. Sheinbaum afirmó que el acoso sexual debería ser considerado un delito penal en todo el país.

Hombre fue arrestado tras acosar sexualmente a la presidenta

La mandataria explicó que decidió interponer la denuncia tras conocer que el agresor continuó acosando a otras mujeres después del ataque. El hombre fue arrestado horas más tarde.

El caso ha generado indignación en redes sociales y reavivado el debate sobre la protección de las mujeres en espacios públicos, así como la necesidad de endurecer las sanciones contra el acoso sexual en México.

"Mi reflexión es: si no presento una denuncia, ¿en qué condición se quedan las otras mujeres mexicanas? Si esto le hacen a la presidenta, ¿qué va a pasar con todas las mujeres en nuestro país?", dijo Sheinbaum en su rueda de prensa matutina.

El gobierno va a revisar si esta conducta "es delito penal en todos los estados, porque debe ser un delito penal y vamos a hacer una campaña", añadió al reconocer que en su juventud sufrió agresiones similares.

Al ser un país federado, los 32 distritos que conforman al país tienen sus propios códigos penales y no todos sancionan estas conductas.

El hombre que acosó a Sheinbaum logró acercarse a la presidenta sin que ningún guardia presidencial lo detuviera.

Críticas al dispositivo de seguridad de Sheinbaum tras el acoso sexual

Después de tocarla, un miembro de la seguridad lo apartó, mientras que Sheinbaum, un tanto confundida, incluso se tomó una foto con su agresor.

"Se acercó esta persona totalmente alcoholizada, no sé si drogado (...). Hasta después que veo los videos no me doy cuenta de lo que realmente ocurrió", dijo la presidenta.

La denuncia contra el hombre fue realizada ante la fiscalía de Ciudad de México, donde el acoso sexual sí se castiga penalmente.

El episodio generó también críticas al dispositivo de seguridad de la mandataria. Sheinbaum dijo que sigue privilegiando el acercamiento con la gente.

Un 70% de las mexicanas de más de 15 años ha experimentado alguna agresión al menos una vez en su vida, según datos de ONU Mujeres.