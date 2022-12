Presidente de Ucrania, Volodomir Zelensky, llega a EE.UU. a reunirse con Biden

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, llegó a Washington este 21 de diciembre, en su primer viaje al extranjero desde la invasión de Rusia a fines de febrero, anunció la Casa Blanca.

Zelenski llegó a la Base Andrews de la Fuerza Aérea, en las afueras de la capital estadounidense, de acuerdo con imágenes transmitidas por la televisión, con un gran convoy que lo recibió en la pista. Este recibimiento reforzaría simbólicamente el papel de Estados Unidos para impulsar su ayuda económica, humanitaria y militar, como el arsenal de la democracia en la guerra por la supervivencia de Ucrania y entregaría una reprensión pública impactante al presidente ruso Vladimir Putin. Su partida de Ucrania hacia los EE. UU. por primera vez desde la invasión rusa, también subrayará el papel histórico del presidente Joe Biden en la reactivación de la alianza occidental que mantuvo a la Unión Soviética y que ahora la está compensando en una guerra de poder efectiva contra el nuevo expansionismo de Moscú.

Horas antes de la llegada de Zelensky a Estados unidos, Joe Biden compartió un en su cuenta de Twitter un mensaje de bienvenida tras el viaje del presidente ucraniano.

I hope you’re having a good flight, Volodymyr. I’m thrilled to have you here. Much to discuss. https://t.co/SsRdsAnSDb