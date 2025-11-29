CANAL RCN
Internacional

Presidente Trump “declara” cerrado el espacio aéreo venezolano en su totalidad

Apenas el jueves, el mandatario estadounidense advirtió que su campaña contra narcotraficantes venezolanos “en tierra” comenzaría “muy pronto”.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

noviembre 29 de 2025
08:23 a. m.
A primera hora del sábado, 29 de noviembre, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia a través de su red Truth Social a quienes piensen sobrevolar Venezuela:

“A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad ¡Gracias por su atención!”.

Trump anuncia que suspenderá "la migración desde países del tercer mundo" permanentemente
Trump anuncia que suspenderá "la migración desde países del tercer mundo" permanentemente

Advertencia de los Estados Unidos provocó la cancelación masiva de vuelos desde y hacia Venezuela:

Días antes, el Gobierno de los Estados Unidos recomendó a aerolíneas comerciales no cruzar el espacio aéreo venezolano, ante posibles ataques cerca del aeropuerto de Maiquetía y otras zonas del Caribe sur.

Desde entonces, aerolíneas de todo el mundo con vuelos directos y conexiones en Caracas cancelaron masivamente sus viajes desde y hacia Venezuela; lo que generó una amenaza del régimen en su contra.

El país latino les dio 48 horas para retomar sus vuelos y, al no ceder a sus exigencias, revocó el permiso de seis aerolíneas para operar en el país, incluyendo a Avianca y la filial colombiana de Latam.

Pariente de portavoz de Trump fue capturada por las autoridades migratorias: su visa expiró en 1999
Pariente de portavoz de Trump fue capturada por las autoridades migratorias: su visa expiró en 1999

Relaciones entre Washington y Caracas mantienen las tensiones en la región:

A inicios de septiembre, Estados Unidos desplegó una operación en aguas internacionales contra el narcotráfico, en la que han muerto 83 personas, en ataques realizados en el Caribe Sur y el Pacífico.

La administración Trump insiste en que el operativo busca frenar el tráfico de drogas hacia el norte del continente y proteger a sus ciudadanos, pero el régimen de Maduro sugiere que es un intento “desesperado” de Washington por sacarlo del poder.

Como sea, el New York Times reveló en las últimas horas que Maduro y Trump habrían sostenido una llamada telefónica, de la que participó el secretario de Estado, Marco Rubio, para acordar una supuesta reunión en lo Estados Unidos.

