Cuatro menores entre las víctimas fatales de la explosión en un supermercado de Hermosillo, México

Al menos 23 personas murieron en la explosión registrada en un supermercado de la cadena Waldo’s, en México.

La tragedia cobró la vida de cuatro menores que se encontraban en el lugar, según el reporte de las autoridades.

El fiscal general de Justicia del Estado de Sonora, Gustavo Salas, indicó que la mayoría de las muertes se dieron por inhalación de gases tóxicos y quemaduras severas.

Los heridos fueron trasladados a centros de salud, mientras avanza la identificación de los cuerpos.

¿Qué se sabe del trágico incendio en Hermosillo?

Los hechos, ocurridos en el centro de Hermosillo, enlutaron a México este fin de semana.

Una gran explosión dentro de una tienda de cadena de bajo costo desató un incendio que minuto a minuto fue consumiendo todo el establecimiento.

Según el gobernador, Alfonso Durazo, fue tan solo minutos después de la explosión que los equipos de emergencia, seguridad y salud llegaron al lugar para controlar la situación y atender a las víctimas.

Lamentablemente, entre las víctimas se encuentran menores de edad, a las familias les expreso mi más sincera solidaridad y apoyo y cercanía.

Hipótesis sobre las causas de la explosión

Por ahora, la hipótesis que manejan las autoridades es que la emergencia habría iniciado por el fallo de un transformador dentro del local.

Se presume que esa falla eléctrica fue la que inició la explosión, aunque las investigaciones avanzan.

La cadena de supermercados publicó un comunicado afirmando que colaborarán con las autoridades locales de “forma transparente y responsable”.

La presidenta Claudia Sheinbaum envió un mensaje de solidaridad para las familias de las víctimas y anunció que ya fueron enviadas ayudas a través de la Secretaría de la Gobernación de Sonora.