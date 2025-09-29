CANAL RCN
Internacional

Principal sospechoso en el asesinato de Charlie Kirk compareció ante la justicia

Tyler Robinson es el sospechoso número 1 en este crimen que le ha dado la vuelta a Estados Unidos.

Charlie Kirk.
Charlie Kirk. Foto: AFP.

AFP

septiembre 29 de 2025
02:32 p. m.
El principal sospechoso en el asesinato del activista Charlie Kirk compareció este lunes 29 de septiembre en Utah.

Kirk era un reconocido activista afín al presidente Donald Trump que participó en un evento de la Universidad de Utah. El 10 de septiembre y a plena luz del día, un francotirador le disparó en la zona del cuello. Horas después, se confirmó su fallecimiento a los 31 años.

Cronología del asesinato ocurrido a plena luz del día

A los 18 años, fue fundador y presidente de Turning Point USA, organización activista conservadora que tiene más de 250 mil estudiantes. Además, fue presidente de Students for Trump, otra organización universitaria afín al mandatario.

Su asesinato ha hecho eco, no solo a nivel nacional, sino en el extranjero. Además, ya se tiene la identidad del principal sospechoso: Tyler Robinson. Un joven de 22 años que fue captado por las cámaras ingresando al tejado desde el cual se desenfundó el disparo letal.

Robinson estuvo en una audiencia virtual. Designada por el Estado, Kathryn Nester lo está defendiendo. La abogada aseguró que se requiere más tiempo para decidir si se opta con una audiencia preliminar.

¿Qué vendrá en el proceso?

Frente a ello, el juez Tony Graf citó para el próximo 30 de octubre. A diferencia de la audiencia reciente, se espera que el sospechoso esté de manera presencial. Esta sesión ayudará a determinar si el juicio se pone en marcha formalmente.

Son varias las pistas que lo inculpan. Por ejemplo, hay rastros de su ADN y mensajes comprometedores. Un dato clave es que menos de 48 horas después del crimen, Robinson se entregó.

Las autoridades han tomado medidas contundentes, principalmente contra aquellas personas que se han burlado de lo ocurrido y lo respaldaron. Ya son varios los estudiantes que han sido expulsados por conductas de esta índole.

