Detective de la Policía de Nueva York viajó a Cali para someterse a una cirugía estética y murió: esto se sabe

Las autoridades en Cali investigan las circunstancias que rodean la muerte de una ciudadana extranjera que había llegado a Colombia para someterse a una cirugía estética.

La víctima fue identificada como Alicia Stone, una detective del Departamento de Policía de Nueva York, quien falleció luego de presentar complicaciones tras la intervención.

Policía de Nueva York murió tras someterse a una cirugía estética en Cali

Según la información conocida, Alicia Stone viajó a Cali hace algunos días con el objetivo de practicarse un procedimiento estético en una institución médica ubicada en el sur de la ciudad.

Tras la intervención, habría empezado a presentar complicaciones de salud que la obligaron a acudir a una clínica cercana. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, la mujer perdió la vida.

Las autoridades confirmaron que la muerte de la detective estadounidense se encuentra bajo investigación para establecer las causas exactas del deceso y determinar si existieron irregularidades durante el procedimiento o en la atención posterior.

Esto fue lo que hallaron en la clínica donde se realizó la cirugía estética

El secretario de Salud de Cali, Germán Escobar, informó que, tras conocerse el caso, se realizó una visita de inspección al centro donde se practicó la cirugía.

Verificamos las condiciones de la norma de habilitación en salud. Una vez verificadas las condiciones encontramos falta en uno de los criterios relacionados con talento humano, por lo cual se procedió, de acuerdo a la norma, con el cierre temporal de la institución prestadora de salud.

La medida fue adoptada mientras se adelanta la investigación por parte de las autoridades competentes, que buscan esclarecer lo sucedido.

Esto hace parte de una investigación de las autoridades competentes, Medicina Legal y otras autoridades, y esperaremos el resultado de los hallazgos clínicos y patológicos que correspondan.

El cierre del centro médico se dio como parte de las acciones preventivas que exige la normativa sanitaria cuando se detectan incumplimientos en los estándares exigidos para la prestación de servicios de salud.

Según explicó el funcionario, las autoridades revisaron las condiciones del lugar, la idoneidad del personal y el cumplimiento de los criterios de habilitación, encontrando deficiencias relacionadas con el talento humano que llevó a la decisión de suspender temporalmente las actividades.

¿Qué ha dicho la clínica en donde fue atendida la policía?

Mientras tanto, el centro de estética involucrado presentó una solicitud formal ante el Distrito para que se levante la medida de cierre.

Dicha petición será estudiada por la Secretaría de Salud, que deberá evaluar si la institución subsana las falencias encontradas y cumple nuevamente con todos los requisitos legales y técnicos exigidos para operar.