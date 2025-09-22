¿Qué es La Familia Michoacana, señalados como presuntos responsables de la muerte de B-King y Regio Clown?

Este 22 de septiembre, se confirmó que los artistas colombianos B-King y Regio Clown, quienes fueron reportados como desaparecidos desde hace una semana en Ciudad de México, fueron encontrados sin vida, con signos de violencia y con un supuesto 'narcomensaje' atribuido a la organización La Familia Michoacana.

Los familiares de los artistas llevaron a cabo la verificación de los cuerpos y se confirmó la identidad de ambos, quienes habían sido secuestrados el mismo día de su desaparición y fueron hallados por las autoridades desde hace varios días.

¿Qué es la Familia Michoacana?

La Familia Michoacana (LFM) es una de las organizaciones criminales más violentas y persistentes del narcotráfico en México. Nacida en la década de 1980 en Michoacán como un grupo de autodefensa, evolucionó rápidamente hacia un cártel caracterizado por su ideología cuasi-religiosa, su control territorial y su papel clave en el tráfico de metanfetaminas y opioides hacia Estados Unidos.

Aunque se declaró su disolución en 2011, sus remanentes continúan operando bajo el nombre de La Nueva Familia Michoacana (LNFM).

Sus integrantes rezaban antes de operaciones y utilizaban una narrativa de “justicia divina” para legitimarse, aunque sus actos de extrema brutalidad —como el lanzamiento de cabezas humanas en un bar de Uruapan en 2006— evidenciaban lo contrario.

A lo largo de su historia, LFM estuvo ligada a alianzas con el Cártel del Golfo, Los Zetas y posteriormente con el Cártel de Sinaloa. Sin embargo, tras enfrentamientos internos y capturas de sus líderes, el grupo se fragmentó, dando origen a sucesores como Los Caballeros Templarios y, más tarde, a la actual LNFM.

La Nueva Familia Michoacana y su papel en el crimen organizado

Hoy, la Nueva Familia Michoacana mantiene fuerte presencia en Michoacán, Guerrero y el Estado de México. Sus operaciones abarcan el tráfico de metanfetaminas, cocaína, marihuana y fentanilo, siendo este último uno de los principales responsables de la crisis de opioides en Estados Unidos. Además, se financia a través de extorsiones a productores de aguacate, minería ilegal y lavado de dinero mediante negocios aparentemente legales.

El liderazgo actual recae en los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, 'El Pez' y 'El Fresa', quienes han sido sancionados por Estados Unidos junto con otros operadores de alto nivel. A pesar de los golpes gubernamentales, la estructura familiar y descentralizada del grupo le permite adaptarse y mantener influencia en al menos 35 municipios.

En 2024 y 2025, Estados Unidos designó a LNFM como Organización Terrorista Extranjera, lo que permitió congelar sus activos y acelerar extradiciones. No obstante, su diversificación criminal y su control sobre territorios estratégicos siguen representando un reto de seguridad nacional.