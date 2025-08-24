CANAL RCN
¿Qué es la Milicia Bolivariana? Maduro hizo un llamado a los venezolanos para que sean voluntarios

La Milicia Bolivariana, el pilar clave de la defensa de Nicolás Maduro. ¿Qué es?

¿Qué es la Milicia Nacional Bolivariana? Maduro llamado a voluntariados
Foto: AFP

agosto 24 de 2025
02:21 p. m.
En medio de la creciente confrontación con Estados Unidos, Nicolás Maduro puso en el centro de su estrategia de defensa a un pilar fundamental de su política: la Milicia Nacional Bolivariana.

¿Cómo nació la Milicia Nacional Bolivariana?

La Milicia Bolivariana fue creada por el expresidente Hugo Chávez en 2009 como un cuerpo de voluntarios, un complemento civil a la FANB, con el objetivo de defender la soberanía y la paz nacional.

Si bien durante años funcionó como un cuerpo auxiliar, su rol se formalizó en 2020 cuando fue elevada al estatus de "quinto componente" de la Fuerza Armada, dándole un peso institucional sin precedentes.


Esta transformación la convirtió en un brazo armado del Estado, con una estructura organizativa que abarca a millones de ciudadanos de todos los estratos sociales, incluyendo a empleados públicos, amas de casa y jubilados.

Movilización en Venezuela ante la amenaza extranjera

La reciente movilización de la Milicia Bolivariana se produce en respuesta a la intensificación de la presencia militar de Estados Unidos en aguas cercanas a Venezuela, en el Caribe.

Maduro ordenó el despliegue de 4.5 millones de milicianos, un número que evidencia la capacidad de convocatoria y el alcance de este cuerpo.

La respuesta de la población ha sido significativa, con miles de ciudadanos acudiendo a los centros de alistamiento en un gesto de lealtad y apoyo a la política de defensa.

La polémica en torno a qué es la Milicia Bolivariana se ha avivado en las últimas horas, con críticos que la ven como un grupo armado al servicio del poder, mientras sus defensores la consideran una expresión de la defensa popular de la soberanía.

En un claro gesto de respaldo a Nicolás Maduro, un grupo de pescadores de Venezuela protagonizaron una movilización en sus embarcaciones, uniéndose a la Milicia Bolivariana en el marco del Gran Plan Nacional de Soberanía y de Paz Simón Bolívar.

