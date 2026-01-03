¿Qué implicaciones tiene la operación militar de EE. UU. en Venezuela?

En una operación sin precedentes, Estados Unidos ejecutó bombardeos en territorio venezolano durante la madrugada de este sábado 3 de enero, dirigidos contra instalaciones militares vinculadas al Cartel de los Soles y al régimen de Nicolás Maduro.

Estados Unidos ejecutó ataque militar en Venezuela

La acción militar marca un punto de inflexión en la crisis venezolana y plantea interrogantes sobre las implicaciones legales internacionales.

Sobre la 1 de la mañana, el presidente Donald Trump confirmó la operación mediante una publicación en redes sociales, señalando que los ataques fueron "realizados en conjunto con fuerzas estadounidenses", frase que sugiere posible participación de elementos internos venezolanos.

La intervención se produce tras designaciones previas del gobierno estadounidense que clasificaron al régimen de Maduro como organización terrorista extranjera.

Juan Carlos Portilla, profesor de Derecho Internacional, explicó, en diálogo con este medio, las bases jurídicas de la operación: "Bajo el derecho internacional se puede justificar el uso de estas operaciones militares en regímenes que violan sistemáticamente los derechos humanos de su población, precisamente bajo una doctrina de asistencia militar, de intervención humanitaria, de responsabilidad para proteger".

El experto destacó que, aunque la Carta de la ONU prohíbe el uso de la fuerza en otro Estado, existen excepciones cuando se busca proteger a la población civil de un gobierno que la ataca sistemáticamente. "El gobierno del presidente Maduro ha atacado a uno de los elementos esenciales del Estado, que es la población", señaló Portilla.

El profesor Portilla consideró este momento como "apropiado para poder diseñar un plan de transición post-conflicto en Venezuela" y sugirió que "es importante no escalar ninguna acción violenta en este momento en Caracas, sino seguir con el objetivo de poder atacar las bases militares y respetar el derecho internacional".

Respecto a la legalidad de la operación, el analista explicó que el presidente estadounidense puede actuar "en unos estados de emergencia permanente sin necesidad de tener una autorización formal del Congreso", aunque manteniendo comunicación con el legislativo.

Los objetivos de los bombardeos incluyeron infraestructura vinculada al Cartel de los Soles, organización señalada por financiarse mediante el narcotráfico, y al Tren de Aragua, grupo criminal que se expandió desde las cárceles venezolanas hacia varios países de la región.

De momento, la comunidad internacional aguarda pronunciamientos de la OEA, el Consejo de Seguridad de la ONU y la CELAC.

Por su parte, Trump anunció una conferencia de prensa para ofrecer más detalles sobre la operación sobre las 11:00 a.m. de este sábado.