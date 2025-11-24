En medio de las tensas relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela, Washington activó una de sus medidas más severas dentro de su política exterior: la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera.

RELACIONADO Hallan el cuerpo semidesnudo y con signos de tortura de una mujer en un establecimiento nocturno de Bolívar

Esta acción, que queda oficialmente en vigor a partir de este 24 de noviembre, no solo incrementa la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, sino que abre un abanico de herramientas legales, financieras y judiciales que Estados Unidos podrá emplear.

Estados Unidos designó oficialmente al Cartel de los Soles como organización terrorista

La decisión quedó consignada en un documento emitido por el Departamento de Estado, donde se precisa:

El Departamento de Estado tiene la intención de designar al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera a partir del 24 de noviembre.

Esta declaración responde al anuncio que hizo hace una semana el secretario de Estado, Marco Rubio, quien reiteró que la estructura está involucrada en tráfico de drogas y sería responsable de hechos violentos que afectan la seguridad en el hemisferio.

De acuerdo con especialistas, esta clasificación coloca al Cartel de los Soles en la misma categoría jurídica que las organizaciones que atentan contra la seguridad internacional.

Esa equivalencia, según el analista político internacional David Rico, amplía el marco de acción de Estados Unidos:

Equipa las acciones con las de grupos que atentan contra la seguridad global y en especial la seguridad nacional de Estados Unidos.

¿Qué poder tendría ahora EE. UU. tras designar al Cartel de los Soles como organización terrorista?

Con esta designación, Washington obtiene tres tipos de facultades que impactan directamente a la estructura vinculada al régimen venezolano:

Poder financiero: congelamiento inmediato de activos

La medida permite a Estados Unidos bloquear bienes, cuentas y cualquier flujo económico que esté asociado al Cartel de los Soles o a personas y entidades que mantengan relación con él.

Incluso terceros países o empresas que interactúen con la estructura podrían verse sometidos a restricciones financieras o sanciones.

Poder judicial: persecución penal internacional

La designación abre la puerta para que fiscales y cortes federales inicien procedimientos contra individuos sospechosos de colaborar, financiar, facilitar o encubrir actividades de la organización.

Esto habilita órdenes de captura, solicitudes de extradición y procesos judiciales bajo la legislación antiterrorista de Estados Unidos.

Poder operativo: facultades para desmantelar redes

La clasificación otorga a Washington herramientas para actuar contra las estructuras designadas, lo que según los expertos implica la posibilidad de ejecutar acciones directas de inteligencia, cooperación internacional, presión sobre aliados y operaciones orientadas a golpear la capacidad operativa de la organización.

¿Qué efectos tiene esta designación en Venezuela?

La medida presiona no solo al gobierno de Maduro, sino también a entidades públicas y privadas que mantengan relación o intercambio con la estructura designada.

Pues Estados Unidos puede imponer sanciones, restricciones comerciales y consecuencias legales contra instituciones que operen o colaboren con la red señalada.