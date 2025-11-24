CANAL RCN
Internacional Video

¿Qué poder tendría ahora EE. UU. tras designar al Cartel de los Soles como organización terrorista?

La clasificación entra en vigor hoy y amplía las facultades de Washington para actuar contra la estructura.

Noticias RCN

noviembre 24 de 2025
08:59 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En medio de las tensas relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela, Washington activó una de sus medidas más severas dentro de su política exterior: la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera.

Hallan el cuerpo semidesnudo y con signos de tortura de una mujer en un establecimiento nocturno de Bolívar
RELACIONADO

Hallan el cuerpo semidesnudo y con signos de tortura de una mujer en un establecimiento nocturno de Bolívar

Esta acción, que queda oficialmente en vigor a partir de este 24 de noviembre, no solo incrementa la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, sino que abre un abanico de herramientas legales, financieras y judiciales que Estados Unidos podrá emplear.

Estados Unidos designó oficialmente al Cartel de los Soles como organización terrorista

La decisión quedó consignada en un documento emitido por el Departamento de Estado, donde se precisa:

El Departamento de Estado tiene la intención de designar al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera a partir del 24 de noviembre.

Esta declaración responde al anuncio que hizo hace una semana el secretario de Estado, Marco Rubio, quien reiteró que la estructura está involucrada en tráfico de drogas y sería responsable de hechos violentos que afectan la seguridad en el hemisferio.

De acuerdo con especialistas, esta clasificación coloca al Cartel de los Soles en la misma categoría jurídica que las organizaciones que atentan contra la seguridad internacional.

Esa equivalencia, según el analista político internacional David Rico, amplía el marco de acción de Estados Unidos:

Equipa las acciones con las de grupos que atentan contra la seguridad global y en especial la seguridad nacional de Estados Unidos.

¿Qué poder tendría ahora EE. UU. tras designar al Cartel de los Soles como organización terrorista?

Con esta designación, Washington obtiene tres tipos de facultades que impactan directamente a la estructura vinculada al régimen venezolano:

Dos peligrosos narcotraficantes se fugaron de un centro de reclusión en Buenaventura: ¿qué se sabe de ellos?
RELACIONADO

Dos peligrosos narcotraficantes se fugaron de un centro de reclusión en Buenaventura: ¿qué se sabe de ellos?

  • Poder financiero: congelamiento inmediato de activos

La medida permite a Estados Unidos bloquear bienes, cuentas y cualquier flujo económico que esté asociado al Cartel de los Soles o a personas y entidades que mantengan relación con él.

Incluso terceros países o empresas que interactúen con la estructura podrían verse sometidos a restricciones financieras o sanciones.

  • Poder judicial: persecución penal internacional

La designación abre la puerta para que fiscales y cortes federales inicien procedimientos contra individuos sospechosos de colaborar, financiar, facilitar o encubrir actividades de la organización.

Esto habilita órdenes de captura, solicitudes de extradición y procesos judiciales bajo la legislación antiterrorista de Estados Unidos.

  • Poder operativo: facultades para desmantelar redes

La clasificación otorga a Washington herramientas para actuar contra las estructuras designadas, lo que según los expertos implica la posibilidad de ejecutar acciones directas de inteligencia, cooperación internacional, presión sobre aliados y operaciones orientadas a golpear la capacidad operativa de la organización.

¿Qué efectos tiene esta designación en Venezuela?

La medida presiona no solo al gobierno de Maduro, sino también a entidades públicas y privadas que mantengan relación o intercambio con la estructura designada.

Pues Estados Unidos puede imponer sanciones, restricciones comerciales y consecuencias legales contra instituciones que operen o colaboren con la red señalada.

Revelan impactantes detalles del bombardeo en Guaviare: ¿qué descubrieron en el lugar y quiénes estaban?
RELACIONADO

Revelan impactantes detalles del bombardeo en Guaviare: ¿qué descubrieron en el lugar y quiénes estaban?

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Alemania

Subasta que pretendía vender cartas de prisioneros en campos de concentración fue cancelada

Animales

Histórico nacimiento de un rinoceronte blanco en el Bioparc de Valencia tras 491 días de gestación

Estados Unidos

EE. UU. y Ucrania avanzan en borrador de acuerdo de paz tras conversaciones en Ginebra

Otras Noticias

Artistas

Luto: actriz colombiana confirmó la muerte de su papá con este sentido mensaje

La actriz estuvo con su papá hasta los últimos segundos. Estas fueron sus palabras de último adiós.

Dian

La DIAN aprieta el paso: 43.000 contribuyentes en mora son citados a una jornada clave

La entidad realizará una jornada especial el 26 de noviembre con soluciones de pago, orientación personalizada y trámites clave en Bogotá y en 34 direcciones seccionales.

Real Madrid

El grave error de Real Madrid durante homenaje a Diogo Jota: les tocó disculparse

Masterchef Celebrity Colombia

¡Shock en MasterChef Celebrity Colombia 2025! Esta fue la participante que quedó eliminada antes de la gran final

Cuidado personal

¿Qué es la fascitis plantar y cuáles son las causas por las que se desarrolla?