Un 3 de enero, EE. UU. también capturó a Noriega: ¿coincidencia con Nicolás Maduro?

La historia parece haber trazado un círculo perfecto este fin de semana para Estados Unidos. Mientras el mundo procesa la detención de Nicolás Maduro en Caracas por fuerzas estadounidenses, una fecha emerge del pasado con una coincidencia: el 3 de enero.

Hace exactamente 36 años, en 1990, Estados Unidos ejecutó un desenlace casi idéntico contra otro dictador, cerrando un capítulo de intervención militar que hoy resuena con fuerza en los pasillos de la geopolítica actual.

Lo ocurrido en la madrugada venezolana despertó el episodio de la Operación "Causa Justa", la invasión a Panamá que, bajo el mismo guion de lucha contra el narcotráfico, terminó con la entrega de Manuel Antonio Noriega.

Manuel Antonio Noriega: el dictador de Panamá también capturado por EE.UU.

A finales de diciembre de 1989, el entonces presidente republicano George Bush, padre, ordenó el despliegue de 27.000 militares sobre territorio panameño.

El objetivo era capturar a Noriega, un antiguo aliado de la CIA que se había transformado en un enemigo acérrimo de Washington tras ser vinculado con el cartel de Medellín.

Durante la década de 1980, cuando Noriega era el hombre fuerte de Panamá y jefe de las Fuerzas de Defensa, permitió que el país se convirtiera en un corredor clave del narcotráfico.

Desde allí, el Cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar, movía droga hacia Estados Unidos y lavaba grandes sumas de dinero.

Al igual que en el reciente operativo en Venezuela, la intervención incluyó bombardeos estratégicos a centros de mando militar y zonas densamente pobladas.

Aquel 3 de enero de 1990, tras pasar días refugiado en la Nunciatura Apostólica, Noriega se rindió. El panameño fue trasladado a Florida para enfrentar cargos por narcotráfico y lavado de activos, un destino judicial que hoy parece ser el espejo del camino que le espera al líder chavista en los tribunales de Nueva York.

Similitudes en el operativo de EE.UU. contra Manuel Noriega y Nicolás Maduro

Las analogías entre ambos eventos son innegables para los analistas. En ambos casos, el gobierno de los Estados Unidos, liderado por presidentes republicanos justificaron la incursión basándose en la protección de la democracia y el combate al crimen organizado transnacional.

Utilizaron artillería y aviación para bombardear las zonas más densamente pobladas de la capital, donde había una gran cantidad de población viviendo en caserones antiguos de madera, mencionó el escritor panameño Guillermo Castro Herrera para la BBC Mundo.

La captura de Maduro en 2026 evoca la misma táctica de superioridad aérea y extracción rápida que se utilizó en Ciudad de Panamá, donde las bases militares fueron neutralizadas en cuestión de horas.

Lo que en 1990 fue visto por unos como una liberación y por otros como una agresión, hoy se repite en suelo venezolano, dejando claro que para la Casa Blanca, el 3 de enero se ha convertido para EE.UU. para desmantelar regímenes señalados de narcoterrorismo.