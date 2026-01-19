CANAL RCN
Tragedia ferroviaria en Andalucía: al menos 39 muertos tras choque de trenes

El Gobierno decretó tres días de luto oficial desde la medianoche del martes hasta el viernes, en memoria de las víctimas.

Foto: AFP

enero 19 de 2026
10:02 a. m.
Al menos 39 personas fallecieron y más de 120 resultaron heridas tras la colisión entre dos trenes ocurrida el domingo en el sur de España, según el último balance provisional confirmado este lunes por el Ministerio del Interior.

El accidente, registrado a las 19H45 locales cerca de Adamuz, a unos 200 kilómetros al norte de Málaga, mantiene en vilo al país mientras continúan las labores de rescate.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometió desde el lugar de la tragedia “absoluta transparencia” sobre las causas del siniestro, cuyo balance podría aumentar en las próximas horas. El presidente de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, advirtió que al levantar los vagones más afectados del tren Alvia podrían encontrarse más víctimas.

¿Qué ocurrió con los trenes?

El choque se produjo cuando un tren del operador privado Iryo, que cubría la ruta Málaga-Madrid con unas 300 personas a bordo, descarriló y fue impactado por un convoy de Renfe que viajaba de Madrid a Huelva con 184 pasajeros.

De acuerdo con los primeros elementos de la investigación, los vagones traseros del Iryo se salieron de las vías y fueron embestidos por el tren de Renfe que circulaba en sentido contrario. “La cabecera del tren que circulaba de Madrid a Huelva ha impactado (…) con uno o varios de esos coches que se habían cruzado”, explicó el ministro de Transporte, Óscar Puente. El impacto fue tan violento que los dos primeros vagones del Madrid-Huelva salieron despedidos.

Imágenes aéreas de la Guardia Civil mostraron la magnitud del desastre: los vagones de Renfe completamente volcados y convertidos en amasijos de hierro, mientras que el convoy rojo de Iryo permanecía en gran parte sobre las vías, con sus dos últimos coches tumbados.

Causas aún desconocidas

El origen del accidente sigue sin esclarecerse. Sánchez aseguró que el Gobierno dará a conocer los resultados de la investigación “con absoluta transparencia y absoluta claridad”.

El ministro Puente calificó el siniestro de “tremendamente extraño”, al haberse producido en una recta y sobre una vía recientemente renovada. El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, descartó un fallo humano y señaló que el accidente ocurrió en “circunstancias extrañas”. Tampoco se trataría de un exceso de velocidad, ya que ambos trenes circulaban por debajo del límite de 250 km/h.

España, conmocionada

La localidad cordobesa de Adamuz amaneció conmocionada. Vecinos relataron cómo acudieron con agua y mantas para asistir a los heridos antes de la llegada de los equipos de emergencia. “Es una catástrofe (…) nosotros somos un pueblo agrícola, pacífico, y la verdad, un evento de esto…”, lamentó José Pérez, un jubilado de 80 años.

El Gobierno decretó tres días de luto oficial desde la medianoche del martes hasta el viernes, en memoria de las víctimas. La familia real tiene previsto visitar la zona este martes, mientras que en varias ciudades se guardaron minutos de silencio.

España revive así el recuerdo de la tragedia ferroviaria de julio de 2013 en Santiago de Compostela, que dejó 80 muertos, y enfrenta ahora una de las peores catástrofes ferroviarias de su historia reciente.

