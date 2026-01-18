CANAL RCN
Internacional

Elefante mata a 20 personas en India: buscan al animal que aterroriza aldeas de Jharkhand

El miedo ha obligado a los habitantes de más de 20 aldeas a abandonar sus campos o atrincherarse en sus casas durante la noche.

Sacrificio de elefantes
Foto: Freepik

Noticias RCN

AFP

enero 18 de 2026
07:00 p. m.
Agentes de vida silvestre de la India desplegaron este martes un operativo para rastrear a un elefante macho solitario, acusado de haber matado al menos a 20 personas y herido a otras 15 en los bosques del estado de Jharkhand.

El animal, que ha sembrado el pánico desde principios de enero en el distrito rural de West Singhbhum, no ha sido visto desde el viernes pese a múltiples patrullajes.

Operativo con drones y patrullajes nocturnos

“Estamos tratando de rastrear y rescatar a este elefante que mató a tanta gente”, declaró a AFP el funcionario forestal Aditya Narayan, confirmando el saldo de víctimas. Entre los fallecidos figuran niños, ancianos y un cuidador profesional de elefantes.

Las autoridades informaron que equipos de búsqueda, apoyados con drones, inspeccionan densas franjas forestales, incluido un parque nacional en el vecino estado de Odisha.

El miedo ha obligado a los habitantes de más de 20 aldeas a abandonar sus campos o atrincherarse en sus casas durante la noche. Para brindar apoyo, patrullas policiales y vehículos de funcionarios forestales recorren las comunidades afectadas.

Conflicto creciente entre humanos y elefantes

Cada año, cientos de miles de indios sufren pérdidas por elefantes que arrasan cultivos. Los elefantes asiáticos, tradicionalmente tímidos, están ahora restringidos a apenas el 15% de su hábitat original.

La rápida expansión de asentamientos humanos y las operaciones mineras han intensificado los encuentros entre personas y paquidermos, aumentando el riesgo de tragedias como la que hoy sacude Jharkhand.

