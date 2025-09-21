Tiroteo durante boda en Estados Unidos: reportan un muerto y arrestaron al sospechoso

En la noche del sábado 20 de septiembre, se presentó un tiroteo en Estados Unidos. El hecho ocurrió en un club y una persona falleció.

El club de Sky Meadow Country Club en Nashua, New Hampshire, se volvió el epicentro del tiroteo. La Policía de la ciudad señaló que dos sospechosos huyeron del sitio; uno fue arrestado mientras se busca al otro. Las autoridades le solicitaron a la comunidad información para ubicarlo.

¿Quién fue la persona fallecida?

La información preliminar apunta que en el lugar se estaba desarrollando una boda. Hasta el momento, el reporte es de un fallecido y dos heridos. El sospechoso fue capturado en un vecindario a pocos metros.

La víctima falta fue identificada como Robert Steven DeCesare. Además, el arrestado se llama Hunter Nadeau, un joven de 23 años que vive en Nashua.

Con base en lo revelado por la Fiscalía de New Hampshire, al momento de disparar, Nadeau gritó ‘Palestina libre’. Los testigos indicaron que los presentes golpearon al responsable, en aras de evitar una tragedia mayor.

Sospechoso habría gritado ‘Palestina libre’

Michael Homewood, el DJ contratado para la boda, le dijo al canal WCVB-TV lo siguiente: “Lo golpeó en la cabeza con una silla y probablemente salvó muchas vidas con solo hacer eso”.

Con respecto a los heridos, se sabe que uno es un empleado del club, que está en estado crítico. De la otra persona no se tiene información. Sin embargo, las autoridades no descartan que haya más lesionados. Por su parte, los bomberos informaron que se atendieron a aproximadamente 100 invitados de la boda con afectaciones leves.

A través de redes sociales, la gobernadora Kelly Ayotte se pronunció: “Oramos por las víctimas y sus familias del trágico tiroteo de anoche en el Sky Meadow Country Club. Quiero agradecer al jefe Rourke, al Departamento de Policía de Nashua y a todos los socorristas que reaccionaron rápidamente para asegurar la escena y detener al sospechoso”.