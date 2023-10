Sukkot es una palabra hebrea que en español significa ‘cabañas’. Es el nombre de una de las celebraciones más importantes del calendario judío, considerada un sinónimo de alegría. Dura una semana, y terminaba el 6 de octubre de este año. En ella se conmemora los tabernáculos en los que vivían los israelíes en el desierto después del éxodo de Egipto.

Los israelíes despedían esta valiosa festividad, cuando de repente su país fue impactado por cerca de 5.000 misiles enviados por la organización terrorista Hamás, que, en un ataque sin precedentes, secuestró a civiles y asesinó a cientos de personas. Luego vino la contraofensiva de Israel, que siguió sumando víctimas al conflicto declarado por ese país como una guerra.

Por el momento, las cifras de entidades oficiales indican que por el lado de Israel van más de 800 muertos, mientras que en Gaza serían cerca de 600.

El mundo ha tenido que horrorizarse con los videos e imágenes de esta guerra. En medio de ella han quedado niños, ancianos y jóvenes. Incluso se hicieron virales los momentos de pánico que vivieron los asistentes de un festival de música en el que al menos 250 personas murieron y otras están desaparecidas.

Benjamín Netanyahu pidió a sus connacionales prepararse para una guerra “larga y difícil”

La situación es vista con preocupación por parte de la comunidad internacional, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, pidió a sus connacionales prepararse para una guerra “larga y difícil”.

En NoticiasRCN.com consultamos sobre el tema a Manuel González, profesor de relaciones´internacionales de la Universidad Javeriana. Le preguntamos cuánto podría durar el conflicto y en qué condiciones libran esta batalla ambas partes.

¿Qué tendría que pasar para que termine la guerra entre Israel y Hamás?

Hay dos condiciones, la primera, que desde el Gobierno israelí se detengan las acciones relacionadas con anexiones de facto expresadas en colonizaciones de territorio palestino mediante los asentamientos, que ha sido una política que desde la llegada de Benjamín Netanyahu ha sido favorecida y promovida desde los círculos más extremos.

El segundo es que desde Gaza, Cisjordania y Hamás, renuncien al uso de la violencia para luchar contra los israelitas. Todo pasa por el Acuerdo de Oslo del año 93, que estableció que los palestinos reconocían el Estado de Israel y que desde Tel Aviv alentarían una constitución de un Gobierno palestino dentro de sus fronteras.

¿Por qué pareciera recibir más apoyo de otras naciones Israel y no tanto Gaza?

Porque Israel es un Estado y estos suelen relacionarse con otros, por lo tanto, el reconocimiento interno es algo que adolece la causa Palestina, sobre todo organizaciones como Hamás que luchan por establecer un Estado palestino, pero no tienen una estructura política. También por la percepción de los ciudadanos sobre las acciones, pues obviamente, los videos y las narrativas en torno al conflicto es que Hamás ha violado el Derecho Internacional Humanitario al atacar civiles, pero lo que no se está viendo que Israel también está bombardeando a Gaza.

¿En qué condiciones están ambas partes?

Por ahora Israel frente a Hamás tiene una ventaja militar muy importante en términos de recursos y capacidades; sin embargo, la idea de entablar una lucha abierta en Gaza, y con esto me refiero a la incursión de soldados dentro del territorio palestino, se convierte en una desventaja porque Hamás es una organización insurgente que lucha de una forma poco convencional frente a las doctrinas de los ejércitos modernos.

Esto hace que la fuerza militar de Israel no sea tan útil en un enfrentamiento, por ejemplo, en las calles, sobre todo teniendo en cuenta que Hamás tiene una red de túneles y otras capacidades logísticas para atacar selectivamente instalaciones y oficiales y generar un impacto mayor.

¿Cuáles son los principales puntos de conflicto entre palestinos e israelíes?

Hay dos principales, el primero, la partición y el establecimiento de un Estado palestino. Tras la resolución 189 de Naciones Unidas del año 1947 se establece un Estado judío en las tierras palestinas. Esto viola la resolución y tanto palestinos como judíos reclaman esa tierra como propia.

La partición no se dio y eso ha generado el establecimiento de un Estado con una serie de enclaves palestinos que no están conectados y eso provoca un régimen de segregación de poblaciones. La segunda razón tiene que ver con Jerusalén, que en el proyecto era una capital internacional que no sería posesión de ninguno de los dos estados, pero este lugar para los judíos es el centro del judaísmo. Esto va en contravía de lo que piensan los musulmanes y en ese sentido, también hay confrontación sobre a qué afiliación política correspondería el estatus de esa ciudad.