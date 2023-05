Pasajero que abrió puerta de avión en pleno vuelo habló y dio extraña explicación

El hombre que abrió la puerta de emergencia de un avión de Asiana Airlines en pleno vuelo se sentía "sofocado" y quería salir rápidamente, informó la policía surcoreana.

El avión transportaba a casi 200 pasajeros al llegar el 26 de mayo a la pista del Aeropuerto Internacional de Daegu, 240 km al sur de Seúl, en un vuelo local.

Cuando el avión estaba a unos 200 metros sobre el suelo, el hombre de unos 30 años, según la policía, abrió la puerta de salida.

El pasajero fue llevado a interrogatorio por la policía de Daegu, a la cual explicó que estaba "bajo estrés después de perder su empleo recientemente".

"Sintió que el vuelo tardaba más de lo que debía y se sintió sofocado en la cabina", dijo a AFP un detective policial de Daegu. "Quería salir rápidamente".

Se expone a 10 años de prisión por violar las leyes de seguridad en aviación.

Un video tomado por un pasajero mostró el viento que entró con fuerza por la puerta abierta y algunas personas gritando por la sorpresa.

Man arrested after opening door as plane prepared to land in South Korea, 9 people taken to hospital - Yonhap pic.twitter.com/2cCmwV27Yg