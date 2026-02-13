CANAL RCN
Internacional

Estados Unidos envió seis toneladas de medicamentos a Venezuela

El suministro de medicamentos hace parte de la transición que lidera el gobierno de Donald Trump.

Foto: Freepik

Noticias RCN

febrero 13 de 2026
08:32 p. m.
Estados Unidos mandó este viernes más de 6 toneladas de suministros médicos prioritarios a Venezuela, como parte del plan de estabilización, recuperación y transición en ese país, informó el Departamento de Estado.

Este es el primer envío de un esfuerzo significativo para aumentar el abastecimiento de suministros médicos críticos a Venezuela.

Estados Unidos capturó al presidente Nicolás Maduro el 3 de enero y luego anunció que iba a controlar estrechamente sus exportaciones petroleras.

¿Qué va a pasar con el dinero del petróleo de Venezuela?

El dinero recaudado serviría, entre otros, para comprar material estadounidense, dijo en su momento el presidente Donald Trump.

El comunicado no menciona si este material, destinado a un país cuyo nivel sanitario ha sufrido un gran deterioro en los últimos años, es una donación o es pagado con esas divisas provenientes de la venta de crudo, que Estados Unidos deposita en una cuenta bancaria en Catar por el momento.

Esto es Asistencia Exterior de "Estados Unidos Primero" ('America First) en acción: continuamos proporcionando apoyo rápido y estabilizador en nuestro hemisferio, con resultados claros y plena rendición de cuentas", aseguró el texto.

Una de las primeras medidas en política exterior de Donald Trump al llegar al poder hace poco más de un año fue anunciar el desmantelamiento de la principal agencia de ayuda humanitaria, USAID.

La medida suscitó conmoción en Naciones Unidas y en numerosos países del Tercer Mundo, dependientes durante décadas de esa ayuda.

¿Por qué Trump sustituirá USAID?

El gobierno Trump aseguró que iba a sustituir USAID por otro tipo de mecanismo.

Los suministros médicos enviados a Venezuela serán distribuidos por el ministerio de Salud provisional, detalló el texto.

Estos medicamentos esenciales ayudarán a estabilizar el sistema de salud de Venezuela.

Esa estrategia "atraerá inversión responsable del sector privado y ayudará a que Venezuela avance hacia una mayor autosuficiencia, en consonancia con nuestro enfoque de promover el comercio, no la ayuda", indicó.

