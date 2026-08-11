Manuel Turizo, Hamilton y Zaider brillaron en el Santiago Bernabéu durante el show de la NFL

El estadio Santiago Bernabéu de Madrid se llenó de música colombiana este domingo 8 de noviembre.

Manuel Turizo, Hamilton y Zaider fueron protagonistas del espectáculo de medio tiempo del partido entre Cincinnati Bengals y Atlanta Falcons, correspondiente a la temporada 2026 de la NFL. Los artistas llevaron el reguetón y los ritmos afrocaribeños ante miles de espectadores.

Manuel Turizo sorprendió con invitados colombianos en el Santiago Bernabéu

El encargado de liderar el espectáculo fue Manuel Turizo, quien había sido anunciado previamente por la NFL como artista principal del evento.

Durante su presentación, el cantante interpretó varios de sus éxitos y estuvo acompañado de bailarines que pusieron ritmo al descanso del encuentro de fútbol americano.

Sin embargo, una de las sorpresas de la jornada llegó con la aparición de Hamilton y Zaider, dos artistas cartageneros que se unieron a Turizo para interpretar “YOYO”, una canción que combina sonidos urbanos con influencias del Caribe colombiano.

La participación de ambos invitados no había sido anunciada, lo que convirtió su aparición en uno de los momentos destacados del espectáculo.

Turizo también interpretó canciones como “La Bachata” y “El Merengue”, además de compartir escenario con la española Lola Índigo.

¿Quién es Hamilton, el colombiano que cantó en el Santiago Bernabéu?

Hamilton, conocido como AfroRockStar, es un artista nacido en Cartagena que ha construido su carrera mezclando afrobeats, dancehall y música urbana.

Su trayectoria ha crecido durante los últimos años gracias a colaboraciones con reconocidos cantantes y proyectos como “AFROROCKSTAR”, su primer álbum de estudio.

En 2026, el músico recibió seis nominaciones a los Premios Nuestra Tierra y fue incluido en la lista Forbes Colombia 30 Under 30.

Recientemente también presentó “Arroz con Huevo”, una colaboración con el panameño Sech.

Tras su paso por Madrid, Hamilton prepara su gira “El Pelaito de CTG Colombia Tour 2026/27”, que incluirá una presentación en el Movistar Arena de Bogotá el 3 de abril de 2027.