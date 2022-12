Reportan nuevos bombardeos rusos en Ucrania a pocas horas de terminar el año

Varias ciudades ucranianas, entre ellas Kiev, fueron blanco de bombardeos rusos el 31 de diciembre, que dejaron al menos un muerto y una treintena de heridos a pocas horas de terminar el año, el mismo día en que Vladimir Putin afirmó que "la justeza moral" está de su parte.

En Kiev, periodistas de la AFP escucharon al menos 11 explosiones, mientras la ciudad se preparaba para celebrar el Año Nuevo, a pesar de más de diez meses de combates en el frente desde que Rusia invadió el país en febrero.

Según el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, al menos una persona murió y 20 resultaron heridas en los ataques, que arrancaron la fachada del hotel Alfavito, en el centro, dejando escombros por la calle, según AFP. Las aceras cercanas estaban cubiertas de cristales de ventanas reventadas, incluidas las del Palacio Nacional de las Artes.

El cineasta Yaroslav Mutenko, de 23 años, vecino del barrio, dijo que se estaba duchando antes de ir a una fiesta de Nochevieja cuando oyó una explosión. El último bombardeo ruso no le quitó las ganas de ir: "Nuestros enemigos, los rusos, pueden destruir nuestra calma, pero no pueden destruir nuestro espíritu. Este año es importante tener gente cerca", afirmó.

Today's massive missile attack on the center of 🇺🇦 capital was necessary for the kremlin only so that against the backdrop of constant defeats, putin's belligerent New Year's address sounded at least a bit more credible.

This terrorist attack was not aimed at any military targets pic.twitter.com/RdnVbXOv6S