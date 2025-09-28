Tras colapso de negociaciones nucleares, reaparecen las sanciones de la ONU contra Irán

Las sanciones de Naciones Unidas contra Irán han sido restablecidas oficialmente este sábado, por primera vez en una década, luego del colapso de las últimas negociaciones nucleares entre Teherán y las potencias occidentales.

La medida, impulsada por el mecanismo “snapback”, activado por el Reino Unido, Francia y Alemania (conocidos como el grupo E3), entró en vigor a las 20:00 horas de Nueva York (00:00 GMT del domingo), pese al intento de Rusia y China por aplazar la fecha límite.

Las sanciones reactivadas incluyen un embargo de armas y restricciones económicas severas, en una nueva escalada que amenaza con agravar la frágil situación económica de Irán. En las calles de Teherán, el impacto comenzó a sentirse de inmediato. “El tipo de cambio ya está fuera de control. Todo se está encareciendo”, señaló Dariush, un ingeniero de 50 años, mientras comentaba que el dólar alcanzaba un récord de 1,12 millones de riales en el mercado negro.

Irán insiste en que las propuestas de occidente para evitar la sanciones eran “inaceptables”:

Desde Nueva York, el presidente iraní Masud Pezeshkian denunció la propuesta estadounidense de suspender temporalmente las sanciones a cambio de que Irán entregue todo su uranio enriquecido, calificándola de “totalmente inaceptable”.

Según el mandatario, Francia había ofrecido un acuerdo similar, con una moratoria de un mes. “¿Por qué íbamos a meternos en una trampa así y encontrarnos con la soga al cuello cada mes?”, cuestionó Pezeshkian, que, además, acusó a los Estados Unidos de presionar a los países europeos para no ceder.

En respuesta a la reimposición de sanciones, Irán llamó a consultas a sus embajadores en Francia, Alemania y Reino Unido, en señal de protesta. La televisión estatal confirmó la medida, en un contexto de creciente tensión diplomática.

Potencias de occidente advierten que Irán no cumplió con tres acuerdos fundamentales:

A pesar del deterioro del diálogo, tanto Estados Unidos como el grupo E3 insisten en que la diplomacia sigue siendo posible. El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, instó a Irán a aceptar conversaciones directas “realizadas de buena fe, sin demoras ni confusiones”. En un comunicado, pidió además a la comunidad internacional “implementar de inmediato” las nuevas sanciones contra Teherán.

Por su parte, los ministros de Relaciones Exteriores del E3 señalaron en una declaración conjunta que “la reimposición de sanciones de la ONU no es el fin de la diplomacia” e instaron a Irán a evitar cualquier acto que pueda escalar la situación. También reiteraron que el cumplimiento de las obligaciones legales, incluida la cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), sigue siendo clave para restablecer la confianza.

El regreso de las sanciones se produce luego de que Teherán, según las potencias europeas, no cumpliera con tres condiciones fundamentales: la reanudación de negociaciones con Estados Unidos, el acceso de los inspectores del OIEA a instalaciones clave como Natanz, Fordo e Isfahán —bombardeadas en junio por Israel y EE. UU.— y un compromiso real con la seguridad del material nuclear almacenado.