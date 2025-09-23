Revelador video: el último vehículo en el que se habrían montado B-King y Regio Clown en México

Avanza la investigación para conocer lo sucedido en el caso de la muerte de dos artistas colombianos en México. Bayron Sánchez y Jorge Luis Herrera, conocidos como B-King y Regio Clown, fueron hallados sin vida desde el pasado 17 de septiembre, tras reportar que estaban desaparecidos.

De acuerdo a lo revelado por Bertha Alcalde, fiscal de Ciudad de México, se determinó que se encontraban en un inmueble del sector de Polanco y se fueron hacia el Estado de México por voluntad propia, determinando que ambos abordaron un vehículo.

"Hay información ya corroborada de que ambos jóvenes salieron de la Ciudad de México, se les ve abordar un vehículo y salieron hacia el Estado de México. Se identificaron los cuerpos en el municipio de Cocotitlán y la Fiscalía General de Justicia tiene abierta una investigación por el delito de homicidio", comentó en rueda de prensa.

El vehículo en el que se habrían movilizado B-King y Regio Clown

Tras estas declaraciones, se publicó en redes sociales un revelador video el cual correspondería al momento en el que ambos artistas se están movilizando y saliendo hacia el Estado de México. Se alcanzaría a evidenciar que uno de ellos iba junto a una ventana.

La información fue revelada por el periodista y conductor del programa C4 en Alerta, Carlos Jiménez, quien indicó que ambos artistas presuntamente estaban en un vehículo de lujo, luego de que tomaran un taxi. Este auto los habría llevado hacia Iztapalapa y posteriormente, habrían dejado su cuerpo en el lugar donde fueron hallados por las autoridades.

El terrorífico lugar donde abandonaron los cuerpos de Regio Clown y B-King

Este mismo periodista viajó hasta el lugar en donde las autoridades mexicanas hicieron el levantamiento de los cuerpos, un día después de que se reportara la desaparición.

Mostró que es un lugar apartado, en donde habría carencias de alumbrado público, lo que habría facilitado la labor de los autores materiales del crimen para abandonar ambos cuerpos.