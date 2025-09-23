CANAL RCN
Internacional Video

El macabro sitio donde encontraron a B-King y Regio Clown: en este lugar fueron hallados los cuerpos

Aparecieron nuevos detalles del lugar donde fueron hallados los cuerpos de B-King y Regio Clown.

Noticias RCN

septiembre 23 de 2025
05:14 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Nuevos detalles emergen sobre el asesinato de los artistas colombianos, B-King y Regio Clown. Las investigaciones revelaron que sus cuerpos fueron abandonados en una zona desolada, sin iluminación ni cámaras de seguridad.

El último video de B-King y Regio Clown con vida en México: conmovedor adiós
RELACIONADO

El último video de B-King y Regio Clown con vida en México: conmovedor adiós

La trágica muerte de los artistas colombianos Jorge Luis Herrera, conocido como Regio Clown, y Byron Sánchez, conocido como B-King, sigue generando interrogantes.

Ambos fueron encontrados sin vida en el municipio de Cocotitlán, Estado de México, tras ser reportados como desaparecidos el pasado 16 de septiembre.

La confirmación de sus identidades por parte de las autoridades conmocionaron a sus seguidores en Latinoamérica.

Revelaron el lugar donde aparecieron los cuerpos de B-King y Regio Clown

El canal de noticias Telediario México reveló detalles escalofriantes sobre el lugar del hallazgo. Según el reporte, los cuerpos fueron abandonados en una carretera federal que conecta la Ciudad de México con Cuautla, específicamente en la comunidad de San Andrés Metla.

Este sitio, alejado y poco transitado, carece de la infraestructura que podría haber facilitado la investigación, como cámaras de videovigilancia o alumbrado público.

Un lugar sin testigos: el hallazgo de los cuerpos de B-King y Regio Clown

La oscuridad y la ausencia de cámaras de seguridad en el sitio donde fueron encontrados los cuerpos de B-King y Regio Clown sugieren que los responsables eligieron el lugar estratégicamente para evitar ser detectados.

Último chat de Regio Clown reveló un escalofriante presagio antes de ser asesinado junto con B-King
RELACIONADO

Último chat de Regio Clown reveló un escalofriante presagio antes de ser asesinado junto con B-King

Las autoridades forenses del Estado de México acordonaron la zona para llevar a cabo el levantamiento de los cadáveres y recabar pruebas, en un esfuerzo por obtener pistas que permitan esclarecer el doble homicidio.

La Fiscalía de Ciudad de México emitió un comunicado reafirmando su compromiso de colaborar estrechamente con las autoridades del Estado de México.

Ambas instituciones buscan agotar todas las líneas de investigación posibles para asegurar que se haga justicia para las víctimas y sus familias, y que este crimen no quede impune.

Mejor amiga de B-King mostró el último mensaje que recibió antes de su muerte
RELACIONADO

Mejor amiga de B-King mostró el último mensaje que recibió antes de su muerte

El lugar donde aparecieron los cuerpos de B-King y Regio Clown se ha convertido en un punto crítico en la investigación, un triste recordatorio de la violencia que terminó con la vida de los dos jóvenes talentos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

México

Muerte de B-King y Regio Clown en México: Claudia Sheinbaum se pronuncia y descarta impacto diplomático

Artistas

El último video de B-King y Regio Clown con vida en México: conmovedor adiós

Donald Trump

Declaran culpable a hombre que intentó disparar contra Trump en su campo de golf

Otras Noticias

Automovilismo

Sostenibilidad, carros eléctricos y experiencia premium: Así es la nueva vitrina sostenible en Chía

El nuevo espacio, construido con principios escandinavos y tecnología ecoeficiente, marca un hito en sostenibilidad, electrificación y servicio posventa en el país.

Selección Colombia

¿Cuáles son los clubes que más jugadores aportan a la selección Colombia sub-20 en el Mundial?

César Torres ya entregó la lista definitiva de mundialistas y estos son los clubes que más aportan jugadores a la selección Colombia.

Secuestro en Colombia

Desgarrador relato de pareja que fue secuestrada en Cundinamarca: “Si nos movíamos nos iban a disparar”

Finanzas personales

Razones por las que sus llaves de Bre-B podrían ser bloqueadas: tome nota

Cuidado personal

¿Qué significa caerse mientras se duerme? Esto explican los expertos