El macabro sitio donde encontraron a B-King y Regio Clown: en este lugar fueron hallados los cuerpos

Nuevos detalles emergen sobre el asesinato de los artistas colombianos, B-King y Regio Clown. Las investigaciones revelaron que sus cuerpos fueron abandonados en una zona desolada, sin iluminación ni cámaras de seguridad.

La trágica muerte de los artistas colombianos Jorge Luis Herrera, conocido como Regio Clown, y Byron Sánchez, conocido como B-King, sigue generando interrogantes.

Ambos fueron encontrados sin vida en el municipio de Cocotitlán, Estado de México, tras ser reportados como desaparecidos el pasado 16 de septiembre.

La confirmación de sus identidades por parte de las autoridades conmocionaron a sus seguidores en Latinoamérica.

Revelaron el lugar donde aparecieron los cuerpos de B-King y Regio Clown

El canal de noticias Telediario México reveló detalles escalofriantes sobre el lugar del hallazgo. Según el reporte, los cuerpos fueron abandonados en una carretera federal que conecta la Ciudad de México con Cuautla, específicamente en la comunidad de San Andrés Metla.

Este sitio, alejado y poco transitado, carece de la infraestructura que podría haber facilitado la investigación, como cámaras de videovigilancia o alumbrado público.

Un lugar sin testigos: el hallazgo de los cuerpos de B-King y Regio Clown

La oscuridad y la ausencia de cámaras de seguridad en el sitio donde fueron encontrados los cuerpos de B-King y Regio Clown sugieren que los responsables eligieron el lugar estratégicamente para evitar ser detectados.

Las autoridades forenses del Estado de México acordonaron la zona para llevar a cabo el levantamiento de los cadáveres y recabar pruebas, en un esfuerzo por obtener pistas que permitan esclarecer el doble homicidio.

La Fiscalía de Ciudad de México emitió un comunicado reafirmando su compromiso de colaborar estrechamente con las autoridades del Estado de México.

Ambas instituciones buscan agotar todas las líneas de investigación posibles para asegurar que se haga justicia para las víctimas y sus familias, y que este crimen no quede impune.

El lugar donde aparecieron los cuerpos de B-King y Regio Clown se ha convertido en un punto crítico en la investigación, un triste recordatorio de la violencia que terminó con la vida de los dos jóvenes talentos.